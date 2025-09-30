Моя жалоба на бывшего Генерального прокурора
Меня зовут Игорь Сычев. В Латвии я получил статус политического беженца, однако даже здесь продолжаю сталкиваться с угрозами своей жизни. В России меня пытались убить из-за конфликта с олигархами, приближенными к Путину. Теперь угрозы звучат уже в Латвии. И самое странное — местные правоохранительные органы фактически просто закрыли глаза на это дело и даже играют на руку тем, кто мне угрожает.
Почему я обратился в Совет юстиции
Уголовный процесс по угрозам в мой адрес был начат в Латвии в октябре 2022 года. Однако уже в феврале 2024 года он был прекращён — абсолютно необоснованно. Никто из тех, кто высказывал угрозы, даже не был признан свидетелем. Это вызывает очень много вопросов. Один из вопросов касается лжи со стороны прокуратуры, которая в ответ на мои жалобы о затягивании процесса утверждала, что причиной задержки стали запросы о правовой помощи в несколько стран, откуда я получал угрозы. Целью этих запросов якобы было допросить олигархов и людей, через которых мне передавали угрозы. Оказалось, что это была примитивная ложь, как выяснилось после прекращения дела, когда у меня появилась возможность ознакомиться с его материалами. Прокуратура никуда никаких запросов не направляла, и никому даже не был присвоен статус свидетеля, то есть прокуратура просто врала мне в официальных документах. Поэтому я направил в Совет юстиции заявление с просьбой начать проверку в отношении бывшего Генерального прокурора Юриса Стуканса, так как считаю, что именно он сыграл ключевую роль в прекращении расследования. Заявление адресовано как Совету юстиции в целом, так и каждому его члену персонально. В нём описаны обстоятельства дела, а также мои подозрения. Текст доступен публично.
Абсурдные основания для прекращения дела
В качестве основания для прекращения дела были использованы показания одного “свидетеля” — местного предпринимателя, с которым пять лет назад у меня был финансовый конфликт. С тех пор мы не встречались, но большинство угроз появилось именно после прекращения отношений с этим человеком. Он рассказывал следствию совершенно нереальные вещи. Например, что я якобы сказал ему, что в России меня никто не пытался убить, а будто бы наоборот — я сам обманул олигархов. Кроме того, он утверждал, что я якобы потратил фантастическую сумму — миллион евро, чтобы купить журналистов, которые писали бы обо мне положительные материалы. Также он заявил, что я якобы обсуждал с ним организацию угроз самому себе. Всё это полный абсурд.
Когда дело ещё находилось в процессе, мне предлагали очную ставку с этим свидетелем и проверку на полиграфе. Я согласился на всё. Однако ни очная ставка, ни проверка проведены не были, а дело закрыли, основываясь на непроверенных показаниях “свидетеля”.
Прямые угрозы
Летом 2023 года я начал получать электронные письма от неизвестного человека. В них было написано, что олигархи “уже заказали” моё убийство, и оно должно произойти в Латвии — как несчастный случай, самоубийство или отравление. Я получил около десяти таких писем. С учётом этих угроз полиция предложила включить меня в программу защиты свидетелей. Во время четырёх допросов восемь полицейских пытались убедить меня согласиться. Я дважды согласился. Однако программа так и не была запущена. Мне кажется, что это делалось только для того, чтобы ещё больше меня запугать, так как на допросах полицейские очень “переживали” за мою жизнь.
Угрозы продолжаются
После прекращения уголовного дела угрозы не исчезли. Был взломан мой домашний почтовый ящик, и туда начали бросать странные предметы: монеты, скомканные салфетки, куски железа. Таким образом мне показывали, что знают, где я живу. Рано утром стали звонить в дверь и сразу уходить. Несколько раз кто-то дёргал ручку двери квартиры посреди ночи — чтобы я проснулся в страхе. Постоянно поступали звонки с неизвестных номеров — либо молчали, либо спрашивали, как у меня дела, и сразу отключались.
Над моим делом работало как минимум 14 сотрудников полиции и прокуратуры. Однако дело было закрыто — и это выглядит очень подозрительно, потому что похоже, что процесс вели так, чтобы интересы олигархов не пострадали, а я был как можно сильнее запуган.
Я открыто говорю о своих подозрениях
Я не молчу. Пишу об этом в социальных сетях — открыто, с фактами и доказательствами. Эти публикации набирают десятки тысяч просмотров. В то же время бывший Генеральный прокурор и правоохранительная система могли бы остановить меня юридически — например, возбудив против меня уголовное дело за клевету. Но ничего не происходит. Все делают вид, что ничего не происходит.
Почему я уехал из России
Много лет я работал в одной из крупнейших химических компаний России — “ФосАгро” и был обманут акционерами на 1% акций (примерно на 100 миллионов долларов). В настоящее время дело рассматривается Высоким судом Англии и Уэльса.
Судьба “ЮКОСа” является показательной. После налоговой атаки государство уничтожило компанию, а Михаил Ходорковский и другие владельцы и сотрудники оказались в тюрьме. Похожая атака была начата и против “ФосАгро” — дочерней компании “ЮКОСа”. Благодаря моим усилиям компания смогла защититься. Но для меня лично эта победа обернулась трагедией.
Когда у всех трёх моих автомобилей в России одновременно отвалились передние колёса и против меня было возбуждено уголовное дело, я понял, что в стране оставаться нельзя. Я переехал в Ригу. Но, как показывает опыт, даже здесь я не могу чувствовать себя в безопасности и вижу, что то, что возможно в России, возможно и в Латвии. Надеюсь, что моя жалоба на бывшего Генерального прокурора хоть немного изменит ситуацию, и уверен, что это (в особенности соблюдение законности) в интересах всего общества.