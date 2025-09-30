Моя жалоба на бывшего Генерального прокурора

Уголовный процесс по угрозам в мой адрес был начат в Латвии в октябре 2022 года. Однако уже в феврале 2024 года он был прекращён — абсолютно необоснованно. Никто из тех, кто высказывал угрозы, даже не был признан свидетелем. Это вызывает очень много вопросов. Один из вопросов касается лжи со стороны прокуратуры, которая в ответ на мои жалобы о затягивании процесса утверждала, что причиной задержки стали запросы о правовой помощи в несколько стран, откуда я получал угрозы. Целью этих запросов якобы было допросить олигархов и людей, через которых мне передавали угрозы. Оказалось, что это была примитивная ложь, как выяснилось после прекращения дела, когда у меня появилась возможность ознакомиться с его материалами. Прокуратура никуда никаких запросов не направляла, и никому даже не был присвоен статус свидетеля, то есть прокуратура просто врала мне в официальных документах. Поэтому я направил в Совет юстиции заявление с просьбой начать проверку в отношении бывшего Генерального прокурора Юриса Стуканса, так как считаю, что именно он сыграл ключевую роль в прекращении расследования. Заявление адресовано как Совету юстиции в целом, так и каждому его члену персонально. В нём описаны обстоятельства дела, а также мои подозрения. Текст доступен публично.