Премьер грозит отставкой Узулниекса - партия СЗК готова встать на его защиту

Аугулис подчеркнул, что СЗК готова работать в нынешнем кабинете, в том числе над бюджетом, который уже приближается к финальной стадии. При этом он осторожно отозвался о возможных сценариях, при которых СЗК больше не будет сотрудничать с правительством Силини. Однако в ответ на прямой вопрос депутат признал, что СЗК теоретически могла бы сама возглавить кабинет министров, и у партии есть несколько кандидатов на этот пост, чьи имена он раскрывать не стал.