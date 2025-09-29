Премьер грозит отставкой Узулниекса - партия СЗК готова встать на его защиту
Союз зеленых и крестьян (ZZS, СЗК) пока не рассматривает сценарий отставки своего представителя — министра благосостояния Рейниса Узулниекса, однако готов продолжить работу в правительстве и в других конфигурациях. Об этом заявил депутат Сейма от СЗК Улдис Аугулис в интервью передаче Латвийского телевидения "Rīta panorāma".
Улдис Аугулис пояснил, что за два года позиция СЗК в отношении Стамбульской конвенции не изменилась, однако партия хочет проверить, как она работает на практике, учитывая также приложенную со стороны Латвии декларацию с оговоркой. На вопрос, почему эту проверку нельзя было инициировать в другое время или другим способом, депутат ответил, что «это не имеет особого значения».
В то же время, по словам политика, для государства сейчас куда важнее другие вопросы — принятие бюджета на следующий год, обеспечение финансирования обороны и безопасности.
Комментируя предстоящую в понедельник встречу СЗК с премьер-министром, Аугулис заявил, что Эвика Силиня якобы высказывала угрозы об отставке Узулниекса и даже угрозы «уничтожить СЗК». Поэтому, по его мнению, у коллег по партии будет немало вопросов к главе правительства.
На вопрос, что произойдет, если Силиня всё же отправит Узулниекса в отставку, Аугулис ответил, что это было бы «абсолютно нелогично и близоруко», и что СЗК такого сценария пока не рассматривает. Он пообещал, что партия будет защищать своего министра. Если понадобится, СЗК может предложить других кандидатов на этот пост, но тогда, скорее всего, встанет вопрос «о новом перезапуске правительства, чтобы остальные тоже поделились».
Аугулис подчеркнул, что СЗК готова работать в нынешнем кабинете, в том числе над бюджетом, который уже приближается к финальной стадии. При этом он осторожно отозвался о возможных сценариях, при которых СЗК больше не будет сотрудничать с правительством Силини. Однако в ответ на прямой вопрос депутат признал, что СЗК теоретически могла бы сама возглавить кабинет министров, и у партии есть несколько кандидатов на этот пост, чьи имена он раскрывать не стал.
По его словам, в нынешнем составе Сейма можно сформировать и другое правительство, поскольку существует достаточно вариантов коалиций, а СЗК «не проводит никаких красных линий».