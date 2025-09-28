Массированная атака России на Украину длилась более 12 часов: 4 погибших, в том числе 12-летняя девочка

Эта подлая атака фактически стала завершением недели Генеральной Ассамблеи ООН — именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только самого жесткого давления со стороны мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока поступают средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и дальше наносить ответные удары, чтобы лишить Россию этих возможностей зарабатывать и заставить прибегнуть к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на твердую реакцию США, Европы, «семерки» и «двадцатки»".