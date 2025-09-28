Массированная атака России на Украину длилась более 12 часов: 4 погибших, в том числе 12-летняя девочка
Массированная российская атака унесла жизни как минимум четырех человек в Киеве, среди них — 12-летняя девочка. В жилом доме произошел пожар и обрушения, повреждено здание Института кардиологии, пострадали более десятка жителей столицы Украины. Под обстрел попали и другие регионы, включая Запорожье, где ранены 21 человек, в том числе дети.
В одном из районов Киева произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, началось возгорание с частичным разрушением. Из-под завалов извлечено тело 12-летней девочки. Спасены три человека, один человек травмирован. Также произошло попадание в здание Института кардиологии, на месте обнаружены тела двух погибших. На одной из локаций обнаружено еще одно тело погибшего, поэтому сейчас известно о четырех жертвах российской атаки, сообщает УНИАН.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице уже 13 пострадавших в результате атаки врага. Четверо пострадавших сейчас находятся в больницах, восемь получают помощь амбулаторно. Одной женщине медики оказали помощь на месте. Также в результате атаки произошло возгорание двухэтажного нежилого здания, был госпитализирован мужчина. В одном из районов в результате обстрела повреждено здание детского учебного заведения.
Также утром россияне атаковали Запорожье. В одной из многоэтажек вспыхнул пожар. По последней информации, 21 человек пострадал, в том числе три ребенка. Два человека в тяжелом состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину. "Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против мирных городов — почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе «кинжалы». Утром снова в нашем небе появились российско-иранские «шахеды». Основными направлениями вражеской атаки стали Киев и область, Запорожье, Хмельниччина, Сумщина, Николаевщина, Черниговщина, Одесская область. В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. По состоянию на данный момент известно о четырех погибших в Киеве, среди них — 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. В целом по Украине известно как минимум о 40 раненых, среди которых есть и дети.
Под обстрел попали хлебозавод, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома, а также объекты гражданской инфраструктуры. Все необходимые службы работают на местах.
Эта подлая атака фактически стала завершением недели Генеральной Ассамблеи ООН — именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только самого жесткого давления со стороны мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока поступают средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и дальше наносить ответные удары, чтобы лишить Россию этих возможностей зарабатывать и заставить прибегнуть к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия президента Трампа и прекратить любой российский импорт. Время решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на твердую реакцию США, Европы, «семерки» и «двадцатки»".