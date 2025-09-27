Смена лидера в "Единстве": Юревиц вместо Ашераденса

Юревиц обратился к отдельным политическим силам, которых по имени не назвал, но которые "подыгрывают прокремлевским силам", и призвал их прийти в себя, поскольку, по его мнению, в нынешней геополитической ситуации такие споры позволять себе нельзя. Очевидно, под этим подразумевался спор между партнерами по правительственной коалиции.