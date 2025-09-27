Смена лидера в "Единстве": Юревиц вместо Ашераденса
На съезде партии "Единство" новым председателем избран Эдмунд Юревиц, сменивший Арвила Ашераденса. Юревиц пообещал укреплять демократические ценности и противостоять прокремлевским влияниям в латвийской политике.
Председателем "Единства" в субботу на съезде партии избран руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц, который сменит на этом посту многолетнего руководителя "Единства", министра финансов Арвила Ашераденса.
Обращаясь к делегатам съезда, Юревиц заявил, что "Единство" - действительно сильная демократическая партия. Он также акцентировал внимание на широком представительстве "Единства" в регионах. Юревиц сказал, что членов партии объединяют общие ценности. "Это ценности, которые необходимы Латвии", - подчеркнул он, добавив, что общество ожидает от политиков четкой, прагматичной, основанной на ценностях работы без ухода в крайности и радикализм.
Своим долгом Юревиц считает бороться за представляемые партией ценности дальше, поскольку Россия продолжает войну против Украины, ведет гибридную войну против Латвии. При этом есть отдельные политические силы, мыслящие антигосударственно, считает он.
Юревиц обратился к отдельным политическим силам, которых по имени не назвал, но которые "подыгрывают прокремлевским силам", и призвал их прийти в себя, поскольку, по его мнению, в нынешней геополитической ситуации такие споры позволять себе нельзя. Очевидно, под этим подразумевался спор между партнерами по правительственной коалиции.
Юревиц подчеркнул, что популисты сейчас пытаются очернить страну и посеять страх в жителях. "Мы должны поддерживать Украину в борьбе с Россией, это в национальных интересах Латвии", - заявил он подчеркнув, что до следующих выборов в Сейм "Единству" следует разработать предложение по развитию Латвии в долгосрочной перспективе.
Ашераденс агентству LETA заявил, что его решение больше не баллотироваться на пост председателя партии было очень осознанным и принято еще год назад. По его мнению, "Единству" очень важно измениться, чтобы в политику пришло новое поколение и сформировало свои идеи. Сам Ашераденс продолжит активную политическую деятельность.
На съезде также было переизбрано правление партии. Членами правления "Единства" избраны премьер-министр Эвика Силиня, Ашераденс, мэр Цесиса Янис Розенбергс, министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс, вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, депутаты Сейма Занда Калниня-Лукашевица, Давис Мартиньш Даугавиетис, Агнесе Краста и Мартиньш Фелс, министр образования и науки Даце Мелбарде, парламентский секретарь Министерства финансов и депутат Валмиерской краевой думы Янис Упениекс, министр внутренних дел Рихард Козловскис, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и депутат Рижской думы Эдгар Икстенс.
В состав правления больше не входят Айнар Латковскис, Анда Чакша, Олаф Пулкс, Инесе Вайдере и Янис Рейрс.
Депутат Сейма Юревиц действует в политике уже 15 лет. Он получил степень бакалавра социальных наук в сфере политических наук в Латвийском университете.
Политическую карьеру Юревиц начал в качестве помощника депутата Сейма, проработав с 2010 по 2020 год, а позже, с 2020 по 2022 год, возглавлял бюро заместителя председателя Рижской думы и непродолжительное время во второй половине 2022 года также был депутатом Рижской думы.
Юревиц также возглавлял молодежную организацию "Единства", а с 2018 года является членом правления "Единства". С 2022 года Юревиц также является членом правления объединения партий "Новое Единство" и депутатом Сейма. В парламенте он работает в бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии, а также в комиссии по мандатам, этике и заявлениям. В 2023 году Юревиц возглавил фракцию "Нового Единства" в Сейме.
Ранее сообщалось, что Ашераденс, возглавлявший "Единство" восемь лет, решил больше не баллотироваться на пост председателя партии.