ФОТО: на Агенскалнском рынке у людей проверяли давление, пульс и окружность талии

Пациентская организация ParSirdi регулярно проводит подобные мероприятия с проверками здоровья и образовательными активностями. По словам организаторов, интерес к ним постоянно растёт: люди охотно используют возможность не только пройти измерения, но и пообщаться со специалистами, задать вопросы и получить мотивацию для перемен. Большая активность участников подтверждает, что жители всё больше интересуются своим здоровьем и готовы искать пути к улучшению самочувствия и качества жизни.