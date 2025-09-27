ФОТО: на Агенскалнском рынке у людей проверяли давление, пульс и окружность талии
В преддверии Всемирного дня сердца на Агенскалнском рынке прошла акция «Большое осеннее взвешивание и измерение», которая вызвала большой интерес у жителей. Десятки людей проверили артериальное давление, пульс, индекс массы тела и окружность талии, а также узнали, какая физическая нагрузка для них оптимальна, и получили практические рекомендации от специалистов Латвийской ассоциации физиотерапевтов.
Статистика показывает, что в Латвии более половины взрослых сталкиваются с лишним весом или ожирением (34% имеют избыточную массу тела, 29% страдают ожирением). Это один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, которых во многом можно избежать, изменив повседневные привычки.
Посетители мероприятия также познакомились с недавно вышедшим сборником советов кардиолога Иветы Минтале «Вдохновение для человека, который хочет жить…», посвящённым здоровому образу жизни и укреплению сердца.
Руководитель общества ParSirdi.lv Инесе Мауриня напомнила: «Ожирение — это не просто эстетическая проблема, а хроническое заболевание, которое значительно повышает риск сердечных болезней, диабета и других нарушений здоровья. Важно говорить о профилактике и полезных привычках, ведь даже небольшие изменения в образе жизни — больше движения, сбалансированное питание, полноценный сон — могут заметно улучшить качество жизни».
Пациентская организация ParSirdi регулярно проводит подобные мероприятия с проверками здоровья и образовательными активностями. По словам организаторов, интерес к ним постоянно растёт: люди охотно используют возможность не только пройти измерения, но и пообщаться со специалистами, задать вопросы и получить мотивацию для перемен. Большая активность участников подтверждает, что жители всё больше интересуются своим здоровьем и готовы искать пути к улучшению самочувствия и качества жизни.