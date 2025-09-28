"Наши ребята заслуживают лучшего": почему у канадских войск в Латвии простаивают танки

Во время недавних бригадных учений этим летом часть подразделений признали боеспособно неэффективными: в строю не хватало бронемашин LAV 6, танков Leopard 2A4, штабных и вспомогательных машин. Более 150 военных, то есть свыше 30% канадцев, не смогли участвовать. Командир бригады полковник Крис Ривз признал нехватку деталей и отметил, что ситуация с «Леопардами» особенно сложная. Он выразил надежду, что в течение года проблема будет решена, а министр обороны Дэвид Макгинти заверил, что работает над этим.