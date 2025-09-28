"Наши ребята заслуживают лучшего": почему у канадских войск в Латвии простаивают танки
Во время визита в Латвию премьер-министр Канады Марк Карни осматривал образцово выставленную технику НАТО, но за внешним порядком скрывается тревожная реальность: канадский батальон сталкивается с серьезной нехваткой запчастей, что уже влияет на боеспособность.
Премьер-министр Марк Карни недавно прошел мимо ряда припаркованной военной техники во время визита к канадским и союзным войскам на базу в Адажи. Вся техника была отполирована, часть в камуфляже, и выглядела весьма грозно. Это было впечатляющее и внушительное проявление боевой мощи.
Если бы глава Канады знал, сколько усилий потребовалось, чтобы доставить танки, бронемашины, гаубицы и другое оборудование на стоянку. Канадская батальонная группа, ядро бригады НАТО в Латвии, страдает от критической — порой парализующей — нехватки запчастей, из-за чего техника часто простаивает, узнал CBC News.
Недавний внутренний доклад, копия которого есть у CBC News, показывает высокий уровень вывода техники из строя (VOR) у канадского контингента в Балтии, что повлияло даже на недавние учения. Причины простоя — проблемы с канадской цепочкой поставок, накопившийся дефицит запчастей и новый «сжатый» режим подготовки, при котором обучение проходит в Латвии, а не в Канаде, говорится в докладе.
Во время недавних бригадных учений этим летом часть подразделений признали боеспособно неэффективными: в строю не хватало бронемашин LAV 6, танков Leopard 2A4, штабных и вспомогательных машин. Более 150 военных, то есть свыше 30% канадцев, не смогли участвовать. Командир бригады полковник Крис Ривз признал нехватку деталей и отметил, что ситуация с «Леопардами» особенно сложная. Он выразил надежду, что в течение года проблема будет решена, а министр обороны Дэвид Макгинти заверил, что работает над этим.
Часть из $9,3 млрд, выделенных правительством летом на оборону, направят на пополнение запасов. Однако сама система закупок требует перестройки: запчасти для немецких «Леопардов» сначала идут в Канаду, а затем возвращаются в Европу.
Бывшие военные и эксперты критикуют ситуацию. «Это недопустимо», — заявил отставной генерал-лейтенант и бывший депутат от либералов Эндрю Лесли. Канадские войска находятся в Латвии уже несколько лет, а кризис в Восточной Европе обострился после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. «К этому времени, ради всего святого, мы должны были научиться обеспечивать наших солдат нужным оборудованием, запасными частями и боеприпасами», — сказал Лесли, бывший командующий канадской армией.
Алан Уильямс, экс-глава департамента закупок Минобороны Канады, назвал практику покупки техники без должного финансирования её обслуживания оскорбительной: «Наши ребята заслуживают лучшего, чем такие игры с бюджетом».