Олег Буров высоко оценил работу Марупской думы и проекты развития края

Для обсуждения актуальных вопросов предпринимательской среды и возможностей сотрудничества предпринимателей с самоуправлением и государственными институтами представитель Сейма вместе с председателем самоуправления встретился с председателем правления SIA Silja, представителем Biznesa Vēstniecība Силвой Еромановой-Маурой. В завершение дня председатель комиссии ознакомился с Салской волостью, где ему также продемонстрировали географическое расположение Марупского края, его масштаб, который одновременно обозначает и ряд вызовов в различных сферах. Также состоялась встреча с руководством предприятия края SIA Pērnes L, где он выслушал их видение потребностей в упорядочении предпринимательской среды. Компания активно вышла на международный рынок, экспортируя продукцию более чем в 60 стран, и является одной из историй успеха края, которой его жители по праву гордятся.