26 сентября с рабочим визитом в Марупский край прибыл председатель Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров.
Олег Буров высоко оценил работу Марупской думы и проекты развития края
Во время встречи с председателем думы Марупского края Айваром Оситисом и заместителем председателя Андрисом Пуйдисом обсуждались вопросы водоснабжения и канализационных сетей Риги и Пририжья, возможные модели сотрудничества в обеспечении услуг, финансовое выравнивание самоуправлений, доступность общественного транспорта, образование и другие важные для жителей края вопросы.
Посещая Марупскую основную школу и начальную школу в Скулте, стороны обсудили, как в настоящее время реализуется инклюзивное образование в учебных заведениях края. Олег Буров ознакомился с инфраструктурой обеих школ, примерами хорошей практики и реальной работой, что также оценил положительно.
Для обсуждения актуальных вопросов предпринимательской среды и возможностей сотрудничества предпринимателей с самоуправлением и государственными институтами представитель Сейма вместе с председателем самоуправления встретился с председателем правления SIA Silja, представителем Biznesa Vēstniecība Силвой Еромановой-Маурой. В завершение дня председатель комиссии ознакомился с Салской волостью, где ему также продемонстрировали географическое расположение Марупского края, его масштаб, который одновременно обозначает и ряд вызовов в различных сферах. Также состоялась встреча с руководством предприятия края SIA Pērnes L, где он выслушал их видение потребностей в упорядочении предпринимательской среды. Компания активно вышла на международный рынок, экспортируя продукцию более чем в 60 стран, и является одной из историй успеха края, которой его жители по праву гордятся.
Подводя итоги визита, Олег Буров отметил: «Во время визита я убедился, что самоуправление Марупского края ориентировано на улучшение качества жизни жителей и предпринимательской деятельности, развитие образования и совершенствование инфраструктуры. Реализованы и стратегически запланированы значимые инвестиционные проекты, например строительство нового детского сада в Тирайне. В ремонты улиц и дорог в этом году также вложено около 7,3 миллиона. Для развития инженерной инфраструктуры и восстановления мелиоративных систем предусмотрены серьёзные инвестиции и разработаны проекты. Также самоуправление оказывает поддержку различным инициативам жителей, которые способствуют доступности среды и вовлечённости населения края. Край участвует в различных проектах, например, “Услуги по присмотру за детьми”, чтобы улучшить и расширить количество предоставляемых услуг своим жителям».
Председатель думы Марупского края Айвар Оситис оценил визит председателя Комиссии: «Такие встречи дают нам возможность не только ясно обозначить актуальные проблемные вопросы и вывести их на государственный уровень, но и подтвердить, что Марупский край является сильным партнёром на разных уровнях власти. Мы гордимся достигнутым и тем, как умеем развивать край, одновременно находя новые возможности для долгосрочных решений. Для меня важно, чтобы каждое принимаемое нами решение, в первую очередь, служило жителям Марупского края, ведь именно их благополучие и качество жизни — главная приоритетная цель нашего самоуправления».