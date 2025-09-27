"Мы живем в демократической стране? Вряд ли": Линда Мурниеце уверена, что VID пытается ей отомстить
Предпринимательница Линда Мурниеце утверждает, что спустя неделю после того, как она публично подняла тему о том, как Служба государственных доходов (VID, СГД) задним числом обязывает гостевые дома платить налоги, ведомство потребовало от нее предоставить документы по всем сделкам компании за последние два года.
«Случайность? Совпадение? Наверное, ни у кого не возникает сомнений, что это месть. По крайней мере мне все ясно: “Хотела спорить с СГД? Получай. Может, пропадет желание высказываться!” Но нет, желание высказываться не пропадет. Я не делала ничего плохого или незаконного. Все годы платила налоги. Большие, как известно, ведь мы все такие платим», — написала Мурниеце на Facebook.
«Как раз этим летом закончились мои обязательства в гостинице Roma после 13 лет работы там. Последние пять лет здание находилось на ремонте, я платила коммунальные счета, ремонтировала прорвавшие трубы, зимой чистила снег и ждала, когда дом обретет новых владельцев и новую жизнь. Знала, что мой договор этим летом закончится, постепенно развивала свои Salneni, чтобы в будущем работать не с одним домиком».
«В запросе СГД, например, содержится требование объяснить, почему я выставляла ежемесячные счета Narvesen. Может, потому что Narvesen уже десятки лет является арендатором Roma?»
«Один из вопросов — обосновать сделки с Latvenergo. Серьезно? Мне нужно обосновывать сделку с поставщиком электроэнергии для всего здания…» — возмущается предпринимательница.
«СГД зашло еще дальше. Последние полгода я работала в соседнем гостевом доме — застилала постели и мыла полы, потому что с одним своим домиком пока не смогла бы прожить, пока готовлю новый домик Salneni. Честно выставляла хозяину гостевого дома счета и с них платила налоги. Могла бы ведь брать наличными, и тогда не пришлось бы объясняться…»
«Меня просят обосновать чек из Depo, закупку метел в другом хозяйственном магазине. И многое другое. Ничего необъяснимого или неподтверждаемого там нет. Но опять моей бухгалтерше и подруге придется уделить мне несколько дней, чтобы все собрать и описать. Мы это сделаем!»
«Но само чувство! Думаю, мне не нужно рассказывать, что чувствуешь, когда в пятницу днем приходит письмо от СГД. Даже зная, что не сделал ничего плохого, все равно становится физически плохо. Компания ежемесячно подавала отчеты по НДС. Каждый год — годовой отчет. Ежемесячно платила НДС и подоходный налог с зарплат. Никогда не возникало вопросов ни по одному чеку или сделке. А теперь — по всему и каждому…»
«Сомнений нет. Если очень постараться, можно придраться ко всему. Наверняка и к какому-то моему чеку или счету. Я даже не сомневаюсь, что мне снова заставят что-то заплатить за что-то, о чем я пока не знаю. Продам свою машину в лизинге (больше у меня почти ничего нет) и, наверное, заплачу. Если до этого дойдет».
«Пока мне действительно физически плохо и мерзко. От того, что так могут мстить. Мы живем в демократической стране? Вряд ли. Это откровенный шантаж и угрозы. Моральный террор. Но удачный. Если хотели отомстить, госпожа Роке [глава СГД Байба Шмите-Роке], у вас получилось. Я чувствую себя плохо. Пройдет, как обычно, и я справлюсь, как обычно. Но хочу ли я жить в такой стране?»