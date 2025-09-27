"Мы живем в демократической стране? Вряд ли": Линда Мурниеце уверена, что VID пытается ей отомстить

«Сомнений нет. Если очень постараться, можно придраться ко всему. Наверняка и к какому-то моему чеку или счету. Я даже не сомневаюсь, что мне снова заставят что-то заплатить за что-то, о чем я пока не знаю. Продам свою машину в лизинге (больше у меня почти ничего нет) и, наверное, заплачу. Если до этого дойдет».