Коммунистическое прошлое европарламентария Инесе Вайдере: "звезда" комсомола и дочь врага народа. ФОТО

Инесе Вайдере впервые встретила своего отца лишь тогда, когда ей исполнилось три года. И это стало возможным только потому, что умер Сталин и в Советском Союзе реабилитировали «преступников», отправленных в ссылку, и они смогли вернуться из Сибири и Дальнего Востока. Если бы этого не произошло, то их родственникам вряд ли удалось бы не только строить карьеру, но и выжить. «Смягчение» советского режима также спасло Инесе Вайдере от репрессий и позволило ей строить карьеру. После своей «покаянной исповеди» Инесе Вайдере продолжила работу на идеологическом фронте политической экономии. Об этом свидетельствует и статья («И теория, и практика») в айзкраукльской (тогда – стучкинской) газете «Победа коммунизма» от 26 декабря 1985 года, где сообщалось, как она в партийной и хозяйственной школе Стучки рассказывала о преимуществах социалистического хозяйства по сравнению с капитализмом: «Главной темой занятий были проблемы ускорения научно-технического прогресса. Руководители предприятий, хозяйств, учреждений, секретари первичных парторганизаций, молодые коммунисты с большим интересом выслушали речь старшего преподавателя Латвийского государственного университета имени П. Стучки, награждённой орденом Трудового Красного Знамени, кандидата экономических наук Инесе Вайдере о первостепенном значении развития производительных сил. Особое внимание этому уделено во всех трёх предсъездовских документах партии».