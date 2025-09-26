Коммунистическое прошлое европарламентария Инесе Вайдере: "звезда" комсомола и дочь врага народа. ФОТО
Биография европарламентария Инесе Вайдере пестра, как брюхо дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, а по пути она стала и «дочерью врага народа». В течение 12 лет при советской оккупации она была членом компартии и опорой её идеологии, за что получала упрёки с обеих сторон фронта.
Во времена СССР она стала одной из самых образцовых комсомолок Латвийской Республики и вступила в компартию. Успешно строила карьеру, пока внезапно не превратилась в «дочь предателя народа». Она пыталась реабилитироваться и утверждала, что ничего не знала о службе своего отца в немецкой армии во время Второй мировой войны. При этом она по-дружески сидела за одним «комсомольским столом» с нынешними злейшими политическими противниками — Айваром Лембергсом и Татьяной Жданок.
В публично доступном резюме на сайте Европарламента обо всём этом нет ни слова. Лишь указано, что в 1975 году Вайдере была «преподавателем, аспирантом, старшим преподавателем, доцентом, ассоциированным профессором, профессором Латвийского университета».
После восстановления государственной независимости Латвии она снова заявляла, что служба отца в немецкой армии не позволила ей получить золотую медаль при окончании средней школы. Jauns.lv выяснил, что известно о «коммунистическом прошлом» Инесе Вайдере (урождённая Микелена, после первого барка — Була).
Но прежде — о её принадлежности к организациям комсомола и компартии.
Краткая биография Инессы Вайдере:
Родилась в Елгаве в семье Лизеты и Яниса Микеленсов. Мать, Лизета Микелена, работала заместителем директора по хозяйственной части в Елгавской 4-й средней школе, отец, Янис Микеленс, был учителем, которого сослали в Сибирь: впервые — в 1945 году в результате сталинских репрессий, второй раз — в 1952 году. Пока отец был в ссылке, первые три года жизни Инесе Вайдере росла вместе с матерью и бабушкой с дедушкой.
Инесе Вайдере окончила Елгавскую 4-ю среднюю школу, параллельно занимаясь спортом — играла в баскетбол, стала чемпионкой города Елгавы и участвовала в республиканских ученических спартакиадах.
Училась по специальности экономическая кибернетика на экономическом факультете Латвийского университета, получив квалификацию экономиста-математика. После учебы начала работать преподавателем, затем продолжила научную работу в аспирантуре и получила степень кандидата экономических наук. Работала научным секретарем кафедры политэкономии. После восстановления независимости Латвии продолжила академическую деятельность в Латвийском университете: сначала как ассоциированный профессор, позднее — как профессор. В 2000–2002 годах возглавляла Экономические представительство Германии в Латвии и параллельно была заместителем председателя совета Латвийского ипотечного и земельного банка.
В 1993 году баллотировалась в 5-й Сейм от списка ЛННК, но не была избрана. На выборах в 6-й Сейм баллотировалась от списка ЛННК и Зеленой партии Латвии, а в 7-й Сейм — от «Отечеству и Свободе/ЛННК», но в обоих случаях не получила достаточной поддержки. На выборах в 8-й Сейм от того же списка изначально не была избрана, но стала депутатом вместо Роберта Зиле.
В 1994 году была назначена парламентским секретарем Министерства экономики и занимала этот пост до 1997 года. В 1997–1998 годах — советник премьер-министра Гунтара Крастса, вскоре после этого стала министром окружающей среды в правительстве Вилиса Криштопанса. В 1999–2000 годах исполняла обязанности советника президента Вайры Вике-Фрейберги. В 2001–2002 годах работала в Рижской думе депутатом и заместителем председателя думы.
В 2004 году, баллотируясь от «Отечеству и Свободе/ЛННК», впервые была избрана в Европейский парламент. В 2009 году переизбрана, баллотируясь от партии «Гражданское объединение». В 2011 году после объединения партий «Новое время», «Гражданское объединение» и «Общество за другую политику» стала членом «Единства», а в 2013 году на съезде избрана в состав правления.
На выборах в Европарламент 2014, 2019 и 2024 годов Инесе Вайдере баллотировалась от объединения «Новое единство», оставаясь первой среди неизбранных. Однако после каждой из этих кампаний лидер списка Валдис Домбровскис утверждался еврокомиссаром и вице-президентом Еврокомиссии, и Вайдере занимала его место, продолжая работу в Европарламенте.
На своем сайте vaidere.lv как депутат Европарламента Инесе Вайдере пишет: «После восстановления независимости Латвии участвовала в политической деятельности. Была министром охраны окружающей среды, заместителем председателя Рижской думы, советником премьер-министра и президента, депутатом Сейма и председателем комиссии по иностранным делам», не упоминая о том, что в политике она была «по уши» уже во времена советской оккупации – начиная с первой половины семидесятых годов прошлого века. Сначала как активная комсомолка, а затем как коммунистка, пока в 1989 году не вышла из компартии.
О её деятельности в первичной организации комсомола экономического факультета Латвийского государственного университета (тогда – Латвийский государственный университет имени Петра Стучки) можно найти документы как в деле Латвийского государственного архива «Комитет Латвийского Ленинского коммунистического союза молодежи Латвийского государственного университета имени П. Стучки», так и в фондах первичных организаций КПСС Кировского района города Риги, а также в бесчисленных публикациях прессы того времени.
В комсомольской организации экономического факультета ЛГУ она действовала плечом к плечу с несколькими ныне хорошо известными в латвийской политике людьми – обвиняемым в тяжких преступлениях бывшим мэром Вентспилса Айваром Лембергсом (он учился курсом младше Инесе Булы, позже – Вайдере) и лидером «Русского союза Латвии» Татьяной Жданок – членом комитета комсомола ЛГУ. Материалы XXVI комсомольской конференции ЛГУ свидетельствуют, что она (так же, как и Айвар Лембергс) была избрана делегатом XVII комсомольской конференции Кировского района Риги (сейчас – Центрального района). Это упоминается в нескольких протоколах комсомола/компартии. Там же упоминается, что она была награждена Почетной грамотой Рижского городского комитета комсомола. Также от имени студентов экономического факультета Инесе Була имела «честь» подписать «рапорт XXV съезду КПСС».
В своей книге “Миссия Латвии. Эпизоды” Инесе Вайдере пишет, что честь быть комсомолкой она несла как «зубную боль». Еще в школьные годы её вызвали директор школы и классный руководитель, которые сказали: «Если мы не вступим в комсомол, получим такие характеристики, что нас ни в один вуз не примут! Чтобы в те времена можно было как-то развиваться и что-то достичь, заставляли делать то, чему сопротивлялся всей своей сущностью. Учиться хотелось, что поделаешь – вступили. Но это унижение…»
Было бы нелогично упрекать её за вступление в комсомол, потому что в то время почти всех латвийских школьников принуждали становиться комсомольцами. Одни воспринимали это как неизбежное зло и в организации были без особого энтузиазма, выполняли лишь минимальные требования власти (как сказано в Библии: «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу – Божие»), а другие, напротив, активно «несли в массы» коммунистические идеи и их прославляли. По публикациям в прессе можно судить, что Инесе Вайдере принадлежала к последней категории. Она выделялась своей активной деятельностью как комсомолка.
Например, в 1985 году она выступала с пламенной речью о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне в Латвийском государственном театре оперы и балета. В честь 9 мая там проходил торжественный акт, и на нём: «Прозвучала песня композитора А. Пахмутовой “Песня о тревожной молодости”. С флагами Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Латвии и республиканской пионерской организации, а также знаменем ЦК Коммунистической партии Латвии на сцену вышли представители молодежи – наследники боевой и трудовой славы дедов и отцов. От имени молодого поколения выступила студентка Латвийского государственного университета имени Петра Стучки, ленинская стипендиатка Инесе Була». (Газета Sports, 8 мая 1975 года, статья «Народный подвиг будет жить вечно»*).
Однако звездный час Инесе Булы как комсомолки наступил в первой половине 1974 года, когда она как представительница 25 000 латвийских студентов была выбрана делегатом XVII съезда ВЛКСМ и отправлена в Москву. Она стала звездой прессы, и её фотография украшала первые полосы газет того времени.
16 мая 1974 года в газете "Советский студент" она рассказывает, что «незабываемым» событием первых дней съезда для неё было посещение мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Затем она работала в секции «Комсомол и подготовка молодых специалистов», где главными вопросами были – помощь партийным организациям и преподавателям в коммунистическом воспитании молодых специалистов, организация студенческой научной работы, а также введение студентов первого курса в жизнь вузовской комсомольской организации. Были затронуты и вопросы общественно-политической практики, проведения «ленинских часов» и социалистических соревнований между группами. «Дни съезда – это неизгладимое впечатление как в моей, так и в памяти всех остальных делегатов. По-моему, съезд – одно из самых ярких событий всей моей жизни».
24 апреля 1974 года в “Учительской газете” она рассказывает: «Комсомольская организация университета – это влиятельная сила, которая помогает студентам стать не только хорошими специалистами, но и всесторонне развитыми личностями с коммунистическим мировоззрением и отличными организаторскими навыками. Основной формой проверки работы комсомола являются общественно-политические зачёты. Это значит, что у каждого студента в группе есть общественные обязанности. Они могут быть как постоянные – например, организатор физкультуры, так и эпизодические – нужно провести собрание, встречу с известными людьми, подготовить доклад, провести политинформацию. После этого комсомольцы группы решают, дать ли зачёт. Без него не назначается и стипендия. Общественно-политический зачёт – это не формальный акт, он способствует выработке навыков организаторской работы. После окончания университета нам ведь предстоит работать с людьми, выполнять общественные обязанности.
В нашей группе учатся 21 студент, 19 из них – комсомольцы. Я являюсь организатором комсомольской группы. На конференции комсомольской организации университета я прочитала доклад о работе организатора комсомольской группы. Я счастлива, что мне доверена честь представлять широкую семью студенческих комсомольцев на XVII съезде ВЛКСМ».
Инесе Вайдере – политически образованная и морально выдержанная коммунистка
«И. Була после окончания Елгавской 4-й средней школы в 1970 году поступила на экономический факультет Латвийского государственного университета имени П. Стучки. Обучаясь в университете, И. Була активно участвует в работе комсомольской организации. На первом курсе И. Булу избирают комсоргом группы. Свои общественные обязанности она выполняет с интересом и большим чувством ответственности. И. Була является инициатором и организатором многих ценных мероприятий.
За отличное выполнение обязанностей комсорга И. Була награждена Почётной грамотой Кировского райкома комсомола Риги ЛКСМ Латвии. В 1974 году И. Була является делегатом XVII съезда ВЛКСМ.
После окончания Латвийского государственного университета имени П. Стучки в июне 1975 года И. Була направлена на работу преподавателем политэкономии на кафедру политэкономии ЛГУ имени П. Стучки. В октябре 1975 года И. Була избрана членом комитета комсомола ЛГУ, руководителем учебного сектора.
Возложенные общественные обязанности выполняет точно и качественно. И. Була заслужила авторитет среди комсомольцев факультета и членов университетского комитета. Политически образованна. Морально устойчива.
Комитет комсомола Латвийского государственного университета имени П. Стучки рекомендует Булу Инесе Яновну, к вступлению в кандидаты в члены КПСС», – таков вердикт первичной комсомольской организации ЛГУ, ходатайствовавшей о приёме Инесе Булы (Вайдере) в кандидаты в члены компартии.
В последующих документах видно, что она в 1977 году была принята в партию, а в следующем году уже входила в президиумы партийных собраний. Пока всё это внезапно не оборвалось в середине 1979 года из-за «грехов» отца. Партийцы выяснили, что её отец в годы войны служил в немецкой армии, и Инесе Була внезапно из примерной коммунистки превратилась в дочь врага народа (об этом – в следующем разделе статьи). Но она сумела искупить грехи отца и уже в середине восьмидесятых годов прошлого века не только преподавала студентам, но и ездила по Латвии, рассказывая всем, насколько социалистическая экономика лучше капитализма. Надо сказать, что во времена СССР политэкономию можно было считать «промыванием мозгов».
Об этом свидетельствуют слова экономиста, курировавшего идеологическую работу кафедры политэкономии, на партийных собраниях кафедры. Вот лишь несколько цитат, найденных в папках с документами государственного архива Латвии:
«Надо прекратить выделять Латвийскую ССР как какую-то особо высокоразвитую республику. Следует доказать, за счёт чего это происходит – сотрудничество на основе рационального разделения труда. Успехи и продукты общие в масштабе всей страны (имеется в виду СССР). То же самое и сотрудничество в системе социализма, а не помощь СССР. Проблема национального вопроса очень острая».
«В нашей работе вообще нет ничего вне идеологии. Однако нужно учитывать, что на студентов влияет не только вуз, но и огромный поток информации. Например, многие из нас работают со студентами первого курса, которых мы получаем из средних школ, и при этом можно отметить, что этот материал подготовлен весьма примитивно. У студентов крайне примитивные, вульгарные предварительные представления о политэкономии капитализма и социализма.
Наша задача – открыть им глаза на реальную действительность, которая полна противоречий и сложна. К тому же нет уверенности, что личные убеждения студентов всегда совпадают с их ответами».
«Дочь врага народа» и её оправдания
Инесе Вайдере – дочь "врага народа"
Во второй половине 1979 года имя Инесе Булы (Вайдере) внезапно исчезает из документов первичных парторганизаций Латвийского государственного университета имени П. Стучки (ЛГУ; ныне – Латвийский университет). Её больше не избирают ни в президиумы собраний, ни упоминают в числе участников заседаний бюро первичной организации кафедры политэкономии КПЛ (Коммунистической партии Латвии).
Она как будто «пропала» – стала «рядовой» коммунисткой, которая больше не имеет влияния. Причина для того времени вполне типичная – Инесе Була была наказана за грехи своего отца, который во время Второй мировой войны воевал на стороне германского вермахта. Если ещё пятью годами ранее Инесе Була со сцены Латвийского государственного театра оперы и балета (ныне – Национальная опера и балет) могла пылкими словами поздравлять всех с победой Красной армии в Великой Отечественной войне, то в 1979 году она уже стала «дочерью врага народа», для которой не предусматривалось никакого блестящего будущего и карьеры. Ей был вынесен строгий партийный выговор, а также грозила запись в учётной карточке партбилета, что перечеркнуло бы её возможную карьеру в системе образования СССР.
Разумеется, она этого не хотела и умоляла, чтобы строгий выговор был аннулирован и её «партийное дело» не было испорчено. 12 июня 1980 года она, как член КПЛ с 1977 года, написала заявление в партийный комитет кафедры политэкономии ЛГУ:
«Прошу первичную парторганизацию снять с меня строгий выговор без внесения записи в учётную карточку, который был вынесен на собрании первичной парторганизации 31 мая 1979 года за непредоставление важных биографических данных, касающихся моего отца (служба в немецкой армии, судимость) при вступлении в ряды КПСС».
Первичная организация КПЛ этот выговор сняла, поскольку, как сказано в партийном документе: «Это было строгое предупреждение Инесе Буле за её безответственность в отношении к прошлому своих родителей», но «И. Була своей работой доказала, что с неё можно снять строгий выговор, и поэтому все коммунисты призваны удовлетворить её просьбу», так как она ответственно руководила кафедрой политэкономии.
В конце мая 1979 года она оправдывалась, почему не раскрыла партийцам, что является «потомком врага народа». 28 мая того же года (за три дня до того, как Инесе Буле был вынесен строгий выговор) она подписала заявление в партийное бюро кафедры политической экономии ЛГУ, где говорилось:
«В связи с тем, что я узнала дополнительные факты, касающиеся биографии моего отца, Яниса Бернхардовича Микеленса, и которые не были в моём распоряжении при вступлении в ряды членов КПСС, прошу разрешить объяснить следующее.
При написании автобиографии для вступления в партию, я спросила отца о его жизненном пути во время войны и в послевоенный период. Получила ответ, что до лета 1943 года отец учился в Елгавском учительском институте, затем скрывался от мобилизации в доме своего отца в Мадонском районе, после войны вернулся в Елгаву, начал работать учителем во 2-й семилетней школе Елгавы, позже, с 1955 года – воспитателем в Елгавской республиканской психоневрологической больнице.
Эти факты, как мне впервые сказали в партийном комитете ЛГУ, лишь частично соответствуют действительности. Рассказав отцу о разговоре в партийном комитете и спросив, как было на самом деле, я узнала следующее.
До лета 1943 года отец учился в Елгавском учительском институте. После его окончания получил повестку о мобилизации в немецкую армию. Так как отец не хотел воевать на фронте, по совету знакомого записался в Елгавскую охранную роту, чтобы оставаться в Елгаве. Там служил до лета 1944 года. Нужно было охранять мосты, склады, железную дорогу. Когда фронт приблизился, охранную роту увели в Видземе воевать. В июле 1944 года под Апе отец в первом бою, не сделав ни одного выстрела, был ранен. Месяц провёл в госпитале в Ренценах, затем снова был отправлен на фронт. Однако, когда немецкая армия отступала, ему удалось в Лигатне дезертировать. От людей, у которых он несколько дней прятался, получил гражданскую одежду и тайно отправился к тётке – в родительский дом, где скрывался до изгнания немецкой армии из Елгавы.
В начале 1945 года он направился в Елгаву. По дороге был арестован как человек без документов и отправлен в фильтрационный лагерь, где провёл целый год. После возвращения в Елгаву в 1946 году начал работать учителем во 2-й семилетней школе. Там познакомился с моей матерью, в 1950 году они поженились. Незадолго до моего рождения, когда арестовали всех, кто служил в немецкой армии, арестовали и моего отца. Наказание тогда всем было одинаковое – 25 лет, независимо от тяжести проступка. Отец был отправлен в трудовой лагерь.
В 1954 году дело отца было пересмотрено, срок наказания сокращён до 10 лет, затем он был освобождён и судимость снята. Осенью 1955 года отец вернулся в Елгаву, около месяца работал на стадионе, а с 26 декабря 1955 года начал работать воспитателем в Елгавской республиканской психоневрологической больнице, где работает и по сей день.
Когда отец вернулся, мне было ровно 3 года, я его возвращения не помню. Отец матери и родственникам строго приказал никогда об этом не говорить и мне ничего не рассказывать, поэтому до этого момента я этих фактов из жизни отца не знала. Когда я спросила, почему даже тогда, когда я вступала в партию, он мне всё не рассказал, отец ответил, что судимость у него снята, и он не хотел, чтобы я когда-либо узнала об этих событиях.
Таким образом, при вступлении в партию в моём распоряжении не было полных сведений о периоде жизни отца во время войны и в послевоенный период, поэтому, составляя автобиографию, я не могла правильно отразить этот отрезок жизни.
Учитывая указанные обстоятельства, прошу разрешить внести исправления в часть своей автобиографии, которая касается моего отца, чтобы изложенное в автобиографии полностью соответствовало действительности».
Отец Инесе Вайдере в публичных источниках упоминается мало, нет и свидетельств о его службе в немецкой армии. Лишь в газете «Земгале» от 12 мая 1943 года указано, что он окончил Елгавский государственный учительский институт и стал «молодым учителем». Сама Инесе Вайдере в своей книге, изданной два года назад издательством Zinātne, пишет лишь скупо: «Так как с первого класса я была отличницей, после окончания школы мне полагалась золотая медаль. Однако из-за того, что я не была активной комсомолкой и мой папа побывал в ссылке, золотая медаль мне не досталась». При этом стоит отметить, что позже, будучи студенткой ЛГУ, это не помешало ей получать Ленинскую стипендию, которая в то время была весьма значительной – 100 рублей в месяц.
В биографии, доступной в интернете, говорится: «Янис Микеленс был учителем, дважды сосланным в Сибирь. Первый раз – в 1945 году в результате сталинских репрессий, второй раз – в 1952 году по неуточнённым официальным причинам, скорее всего, в результате обвинений КГБ. Пока отец находился в ссылке, первые три года жизни Инесе Вайдере провела вместе с матерью и бабушкой с дедушкой. После возвращения в Латвию Янис Микеленс остаток своей трудовой жизни работал учителем в детском отделении Елгавской психоневрологической больницы, так как советская власть больше не позволяла ему работать в общеобразовательных школах».
Инесе Вайдере впервые встретила своего отца лишь тогда, когда ей исполнилось три года. И это стало возможным только потому, что умер Сталин и в Советском Союзе реабилитировали «преступников», отправленных в ссылку, и они смогли вернуться из Сибири и Дальнего Востока. Если бы этого не произошло, то их родственникам вряд ли удалось бы не только строить карьеру, но и выжить. «Смягчение» советского режима также спасло Инесе Вайдере от репрессий и позволило ей строить карьеру. После своей «покаянной исповеди» Инесе Вайдере продолжила работу на идеологическом фронте политической экономии. Об этом свидетельствует и статья («И теория, и практика») в айзкраукльской (тогда – стучкинской) газете «Победа коммунизма» от 26 декабря 1985 года, где сообщалось, как она в партийной и хозяйственной школе Стучки рассказывала о преимуществах социалистического хозяйства по сравнению с капитализмом: «Главной темой занятий были проблемы ускорения научно-технического прогресса. Руководители предприятий, хозяйств, учреждений, секретари первичных парторганизаций, молодые коммунисты с большим интересом выслушали речь старшего преподавателя Латвийского государственного университета имени П. Стучки, награждённой орденом Трудового Красного Знамени, кандидата экономических наук Инесе Вайдере о первостепенном значении развития производительных сил. Особое внимание этому уделено во всех трёх предсъездовских документах партии».