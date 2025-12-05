Глава Ziedot.lv: в Латвии все исправно платят налоги, а когда заболевают, начинается лотерея - кого-то вылечат, а кого-то нет
Руководитель фонда Ziedot.lv Рута Диманта в передаче “Nedela. Post Scriptum” на TV24 отметила, что система здравоохранения Латвии работает по абсурдному принципу: человек честно платит налоги, но когда заболевает, начинается лотерея — будут ли доступны необходимые лекарства или нет.
Диманта указывает, что в Латвии немного жителей, и количество онкопациентов тоже не критически велико. Поэтому системных проблем быть не должно — государство должно обеспечивать, чтобы никто не выпадал из системы защиты и лечение было доступно каждому.
“Фармацевтическое лобби очень сильно: оно решает, какие препараты включить в список компенсируемых, а какие исключить. При этом наши онкологи говорят, что многие компенсируемые препараты уже неэффективны”, — подчеркивает Диманта. Она добавляет, что система должна быть прозрачной, но этот процесс бюрократически запутан.
Дополнительную проблему составляют отказы пациентам: “Человек получает отказ на семи страницах. На одной объясняют, почему нужно помочь, на следующей — почему нельзя, так как нет денег, а в конце сообщают, что служба не вправе принять благоприятное решение. Это возмутительно”, — говорит она.
Как обычно, у бюрократов звучит привычная отговорка — нет денег. Однако Диманта с этим не согласна: “Деньги есть. Мы видим, что 12 миллионов нашлись для лесопромышленника. Мы видим, что 12 миллионов были выделены лесной промышленности. Всё дело в приоритетах, лоббировании и общественном спросе”.