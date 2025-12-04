В Адажи посреди дня задержали водителя с почти 3 промилле: полицейский не сдержался - "Ну ты и дурень, приятель"

На место происшествия была вызвана Государственная полиция, которая констатировала у него 2,99 промилле. "Ну ты и дурень, приятель. Зачем тебе нужно было ехать?" — сказал полицейский. "Я не знаю, нужно ли мне было ехать. Пожалуйста, простите. Получилось, как получилось", — лишь развел руками водитель.