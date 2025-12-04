В Адажи посреди дня задержали водителя с почти 3 промилле: полицейский не сдержался - "Ну ты и дурень, приятель"
Вчера днем в Адажи был задержан водитель с почти тремя промилле алкоголя в крови. Мужчина не скрывал, что уже продолжительное время употребляет и в этот день также не отказал себе в спиртном.
То, что водитель Škoda несколько раз тормозил посреди дороги, привлекло внимание стражей порядка, они решили поинтересоваться, нет ли у машины технической неисправности и не находится ли водитель в состоянии опьянения, сообщает "Degpunktā".
Уже после первых фраз стало ясно, что стало причиной неуверенной манеры вождения. Мужчина признал, что сел за руль пьяным, а на вопрос, сколько выпил, ответил матом: "До***!"
Водительское удостоверение у него было, но решение сесть за руль в состоянии опьянения это изменит - он их определенно лишится. Алкоголь им употреблялся длительное время и в больших количествах — водитель рассказал, что пьет уже два месяца.
На место происшествия была вызвана Государственная полиция, которая констатировала у него 2,99 промилле. "Ну ты и дурень, приятель. Зачем тебе нужно было ехать?" — сказал полицейский. "Я не знаю, нужно ли мне было ехать. Пожалуйста, простите. Получилось, как получилось", — лишь развел руками водитель.