Инфектолог объяснила населению Латвии, надо ли этой зимой бояться Covid-19

Например, одна зрительница спросила, может ли после вакцины от Covid-19 у молодого человека возникнуть проблемы с сердцем. На это Розентале ответила: если смотреть описание вакцины, побочные эффекты возможны, в том числе миокардит. Но нужно понимать, почему человек вакцинировался. Если болезнь сейчас считается лёгкой, то, если нет сопутствующих заболеваний, скорее всего просто так человека сейчас прививать не будут. Но если у человека есть много других болезней, тогда при заболевании ковидом те, кто привит, не умрут.