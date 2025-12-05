Инфектолог объяснила населению Латвии, надо ли этой зимой бояться Covid-19
Пандемия закончилась, но вирус никуда не исчез. Ковид в настоящее время считается лёгким заболеванием, так как протекает без температуры и болей в теле, отмечает профессор РСУ, главный врач стационара Latvijas Infektologijas centrs Байба Розентале.
В передаче Dienas personība ar Veltu Puriņu на TV24 Байба Розентале рассказала, что сейчас в Инфектологическом центре лечатся девять пациентов с гриппом и восемь пациентов с ковидом.
Она называет вакцину самым надежным способом защиты как от гриппа, так и от ковида. Однако, если вакцину от гриппа мы хорошо знаем много лет, то вакцина против Covid-19 была новой и у многих вызывала опасения относительно возможных осложнений после прививки.
Например, одна зрительница спросила, может ли после вакцины от Covid-19 у молодого человека возникнуть проблемы с сердцем. На это Розентале ответила: если смотреть описание вакцины, побочные эффекты возможны, в том числе миокардит. Но нужно понимать, почему человек вакцинировался. Если болезнь сейчас считается лёгкой, то, если нет сопутствующих заболеваний, скорее всего просто так человека сейчас прививать не будут. Но если у человека есть много других болезней, тогда при заболевании ковидом те, кто привит, не умрут.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии продолжается стремительный рост заболеваемости гриппом.