Русский уходит из школ: немецкий язык становится главным кандидатом на замену. А какие еще?

Как рассказала представитель Mācītspēks Рита Шмите, интерес участников программы к европейским иностранным языкам (за исключением английского) в этом году значительно возрос: "В этом учебном году в школах начинают работать 12 учителей иностранных языков - семь немецкого, три французского, один итальянского и один шведского. С 2020 по 2023 год в среднем каждый год начинали работать 4-7 учителей иностранных языков, большинство из которых были учителями немецкого языка. В последние годы мы также наблюдаем рост интереса к другим языкам, например, в 2024 году двое участников преподавали испанский, один французский и один немецкий. Школы проявляют наибольший интерес к учителям этих трех языков. Однако другие языки, такие как шведский, также становятся всё более популярными. Самый востребованный второй иностранный язык в Риге - немецкий", - сообщила представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Анита Петеркопа.