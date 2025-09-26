Русский уходит из школ: немецкий язык становится главным кандидатом на замену. А какие еще?
Латвийские школы обязаны с 2026 года отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного и постепенно заменить его одним из официальных языков Европейского союза или Европейской экономической зоны. При этом учащиеся средней школы могут отказаться от изучения русского языка как второго иностранного уже теперь.
Поскольку много где первым иностранным языком является английский, а вторым - русский, в рамках новой системы школам приходится прилагать усилия для поиска преподавателей для преподавания ещё одного второго иностранного языка. Опросы показывают, что наиболее популярным выбором является немецкий. Потребность в преподавателях иностранных языков воодушевила многих, включая создателей программы Mācītspēks. Это программа обучения педагогике на рабочем месте, которая помогает профессионалам из разных областей стать учителями. Программа реализуется в Латвийском университете, Даугавпилсском университете и Лиепайской академии РТУ, пишет Latvijas Avīze.
Как рассказала представитель Mācītspēks Рита Шмите, интерес участников программы к европейским иностранным языкам (за исключением английского) в этом году значительно возрос: "В этом учебном году в школах начинают работать 12 учителей иностранных языков - семь немецкого, три французского, один итальянского и один шведского. С 2020 по 2023 год в среднем каждый год начинали работать 4-7 учителей иностранных языков, большинство из которых были учителями немецкого языка. В последние годы мы также наблюдаем рост интереса к другим языкам, например, в 2024 году двое участников преподавали испанский, один французский и один немецкий. Школы проявляют наибольший интерес к учителям этих трех языков. Однако другие языки, такие как шведский, также становятся всё более популярными. Самый востребованный второй иностранный язык в Риге - немецкий", - сообщила представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Анита Петеркопа.
Факты показывают, что школы уже сейчас начинают постепенно предлагать второй иностранный язык тем ученикам, которые отказались от изучения русского языка, и это в основном немецкий. За ним следуют французский и испанский, а в некоторых школах также литовский.