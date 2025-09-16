"Они знают, что лучше всего задевает русских!" Россияне возмущены - поляки перепели их любимый хит

Интернет-комментаторы отмечают, что прием оказался эффектным. «Поляки знают, что лучше всего задевает русских — их любимые песни и символы», пишут пользователи. В ответ россияне возмущаются: «Совсем свихнулись. Что будет следующим творением? Песню Шамана «Я русский» перепишут». А также называют это воровством, на что им напоминают, что это всего лишь песня, а не, например, полуостров Крым, украденный у Украины еще в 2022 году.