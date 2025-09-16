"Они знают, что лучше всего задевает русских!" Россияне возмущены - поляки перепели их любимый хит
В польских соцсетях для военных роликов о НАТО использовали известную российскую песню "Матушка-земля", но в измененном виде. Вместо привычного припева в кавере звучит фраза "Polska, do boju" ("Польша, в бой!").
На видео, появившихся в соцсетях, запечатлена военная техника альянса, движущаяся по польским городам. В сопровождении хорошо узнаваемого мотива композиции Татьяны Куртуковой такие ролики быстро привлекли внимание пользователей и вызвали бурю обсуждений в российском сегменте соцсетей. А для польских пользователей кавер скорее стал способом покуражиться над соседями и их культурными символами в момент резкого обострения отношений, после того как более десяти российских дронов на прошлой неделе оказались над территорией Польши.
Поляки позаимствовали российскую «Матушка-земля» и получилось «Polska, do boju», под которую они снимают военные Тик-Токи. pic.twitter.com/kFsG6E49DB— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) September 13, 2025
Интернет-комментаторы отмечают, что прием оказался эффектным. «Поляки знают, что лучше всего задевает русских — их любимые песни и символы», пишут пользователи. В ответ россияне возмущаются: «Совсем свихнулись. Что будет следующим творением? Песню Шамана «Я русский» перепишут». А также называют это воровством, на что им напоминают, что это всего лишь песня, а не, например, полуостров Крым, украденный у Украины еще в 2022 году.