Это любовь? Бабушка с 17-ю внуками вышла замуж за мужчину младше на 37 лет: они познакомились, когда тому было всего 15
Она — бабушка с миллионами подписчиков, прославившаяся на весь мир тем, что вышла замуж за мужчину, младше её на 37 лет. Но теперь поклонники тревожатся: её молодой муж неожиданно пропал из социальных сетей. Несмотря на слухи и догадки, Шерил МакГрегор продолжает радовать зрителей своей энергией и оптимизмом, доказывая, что их любовь реальна.
65-летняя Шерил, более известная как «Королева Шерил», собрала в TikTok свыше пяти миллионов подписчиков и почти 200 миллионов лайков благодаря своей необычной истории. Её ролики, где она страстно целуется с 28-летним мужем Кураном МакКейном и остро отвечает критикам, сделали её одной из самых ярких звёзд платформы с большой разницей в возрасте.
Их отношения стали сенсацией из-за разницы в возрасте. Шерил — мать семерых детей и бабушка 17 внуков из Джорджии — уверяет, что чувства настоящие. Познакомились они ещё в 2012 году, когда Курану было 15 и он подрабатывал в фастфуде, которым управлял сын Шерил. Романтика возникла гораздо позже: в ноябре 2020-го они встретились снова, и между ними вспыхнула искра.
В июле 2021 года Куран сделал предложение Шерил в ресторане, подарив кольцо за 3000 долларов. «Я нервничал, держал себя в руках, но не смог сдержать слёз, — вспоминал он. — Я выбрал Шерил, потому что она красивая, элегантная, сильная, благородная, честная и заботливая».
С тех пор пара делилась в TikTok видео, полными нежности, не обращая внимания на критику. «Нам всё равно, что говорят, — говорила Шерил. — Наша любовь сильнее ненависти».
Позже они объявили, что хотят завести ребёнка через суррогатное материнство, и летом 2024-го устроили вечеринку по случаю раскрытия пола — они ждали девочку. Но вскоре ролики изменились: Шерил стала чаще появляться одна, а Куран пропал. «Где Куран?!» — спрашивают подписчики. «Почему его так давно нет на её странице?» — гадают другие.
Некоторые пользователи предполагают, что Куран мог попасть в неприятности с законом и отправиться в тюрьму. «Вот почему весь контент теперь она делает одна», — пишут под видео. Другие сочувствуют: «Бедная Шерил держится, пока её мужчина отсутствует».
Подобные разговоры возникают не впервые. Ещё на их свадьбе в 2021 году Курана обвиняли в том, что он использует супругу ради славы и денег. Но он уверял: «Мы — родственные души. Возраст — всего лишь цифра».
Сегодня Шерил продолжает снимать ролики, иногда подмигивая зрителям и намекая на «слона в комнате». В одном видео она улыбалась и подпевала песне о тоске по любимому, что вызвало бурю комментариев: «Она говорит без слов», — считают поклонники.
Что бы ни произошло, «Королева Шерил» не собирается сдавать позиции. С мужем или без него она остаётся любимой «интернет-бабушкой», которая танцует, смеётся и уверенно доказывает — возраст не помеха любви.