Это любовь? Бабушка с 17-ю внуками вышла замуж за мужчину младше на 37 лет: они познакомились, когда тому было всего 15

Их отношения стали сенсацией из-за разницы в возрасте. Шерил — мать семерых детей и бабушка 17 внуков из Джорджии — уверяет, что чувства настоящие. Познакомились они ещё в 2012 году, когда Курану было 15 и он подрабатывал в фастфуде, которым управлял сын Шерил. Романтика возникла гораздо позже: в ноябре 2020-го они встретились снова, и между ними вспыхнула искра.