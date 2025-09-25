В аннексированном Крыму местные жители сообщили о дефиците бензина

Но кризис 2025 года будет особенно затяжным, говорят трейдеры и аналитики, опрошенные «Новой-Европа». Дело в том, что в этом году плановых ремонтов НПЗ особенно много — и это связано не с бомбардировками, а с графиками обслуживания перерабатывающих установок. А кроме того, владельцы АЗС, которые не входят в состав крупных нефтяных компаний (а это примерно 40% продаж топлива в России), из-за высокой ставки ЦБ не могли сформировать достаточный запас топлива весной, как они это обычно делают.