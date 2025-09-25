В аннексированном Крыму местные жители сообщили о дефиците бензина
С 24 сентября в аннексированном Крыму с автозаправок полностью исчез бензин, в том числе самой дорогой марки А100, пишут "Крым.Реалии".
Жительница Севастополя Инга рассказала «Новой-Европа», что в последнее время цены на топливо начали подниматься. «По сути, если ехать по пути из точки "а" в точку "б", то что-то найти можно. Ну я думаю где-то половина [заправок по дороге] будет пустых», — сообщила она.
Туристка Виктория, которая направлялась из Сакского района Крыма в Россию, отметилав разговоре с «Новой-Европа», что по дороге практически все заправки «были по нулям» — редко попадались марки бензина 92 и 95.
Местная жительница Анастасия в разговоре с «Новой-Европа» отметила, что на южном берегу аннексированного Крыма в селе Малореченское бензина нет уже 10 дней, а в Алуште — с 20 сентября. «Можно было позвонить на горячую линию и узнать, на каких заправках есть бензин. Сейчас горячие линии просто говорят, что бензина нет никакого, только по картам и талонам. Есть чат, в котором люди делятся адресами заправок. Очереди огромные. Полный бак бензина доходит до 9800 рублей. Цены выросли на бензин резко», — сообщила «Новой-Европа» Анастасия.
Местный правозащитник рассказал журналистам «Крым.Реалии», что ситуация усугублялась последние десять дней и сегодня достигла своей кульминации. «То, чего боялись крымчане — произошло. На заправках нет бензина, многие заправки вообще закрываются, чтобы понапрасну не платить зарплаты сотрудникам. <...> На дорогах стало в разы меньше машин. Маршрутки забиты. Многие люди открыто выражают свой гнев, обвиняя руководство Кремля в несостоятельности», — рассказал он.
По словам активиста, бюджетные предприятия получают бензин по минимальным потребностям. При этом частные компании несут огромные потери из-за провалов своих транспортных возможностей.
Ранее председатель российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что дефицит топлива возник из-за временного снижения объемов производства на НПЗ. Таким образом, поставки на полуостров сократились.
Бензиновый кризис в России обычно носит сезонный характер. Чаще всего дефицит вместе с ростом цен начинается в конце весны, с летним пиковым спросом разворачивается на фоне плановых ремонтов НПЗ, а потом идет на убыль осенью.
Но кризис 2025 года будет особенно затяжным, говорят трейдеры и аналитики, опрошенные «Новой-Европа». Дело в том, что в этом году плановых ремонтов НПЗ особенно много — и это связано не с бомбардировками, а с графиками обслуживания перерабатывающих установок. А кроме того, владельцы АЗС, которые не входят в состав крупных нефтяных компаний (а это примерно 40% продаж топлива в России), из-за высокой ставки ЦБ не могли сформировать достаточный запас топлива весной, как они это обычно делают.