Мнение: Европа и США отдаляются, и это плохо скажется на Латвии
За последние месяцы в международной политике произошли серьёзные изменения, которые вызывают тревогу и в Европе, и в Латвии. Депутат Сейма и полковник резерва НВС Игорь Раев в эфире TV24 отметил: Европа и США отдаляются друг от друга, Дональд Трамп меняет риторику в отношении России, а участие Индии в учениях «Запад» стало тревожным сигналом для Запада.
«Я думаю, что сейчас призывы Китая к России заключить мир стали тише. Европа и Америка не сближаются, а отдаляются, к сожалению, это факт, и в конечном итоге это плохо скажется и на нас, и на Америке», — отметил Игорь Раев.
По его словам, Дональд Трамп теперь говорит не о 30-дневном перемирии, а о том, что Владимир Путин его обманул, что он напрасно доверялся ему и теперь с этим нужно что-то делать. «Политическая каша такая, что Трамп теперь очень тесно увязал свои дальнейшие усилия с давлением на Россию в контексте действий Европейского союза. Неделю или две назад он высказал предложение, что Европа должна выполнить два условия», — пояснил Раев.
Европа, по словам политика, должна присоединиться к санкциям против Индии и России, что совершенно не согласуется с заявлением Каи Каллас. Кроме того, Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать нефть и газ у России. «И здесь, как мы понимаем, особого продвижения вперед нет, поэтому приходится сказать, что ничего особенно позитивного в политическом плане у нас не происходит», — подчеркнул Раев.
Во время учений «Запад» произошло одно неприятное для нас открытие. «Если чем-то можно отметить эти учения, так это появлением и участием в них индийских военных. Это вовсе не значит, что Индия, как Северная Корея, немедленно пошлёт помощь России, конечно, ничего подобного не произойдет», — прокомментировал политик.
Однако, по его словам, это важный сигнал Западу: Индия сама будет определять свою судьбу, и попытки оказать на неё давление не сработают. «Их сигнал может быть таким: чем больше вы будете загонять нас в угол, тем больше мы будем дружить с Россией», — отметил Раев.
«Индии крайне выгодно покупать российскую нефть по очень низким ценам, а затем продавать произведённое из неё топливо по рыночным ценам. В этом случае Индия выигрывает. Пытаться как-то повлиять на них и говорить, что это нехорошо, — этого явно недостаточно», — подчеркнул депутат.