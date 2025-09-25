Мнение: Европа и США отдаляются, и это плохо скажется на Латвии

По его словам, Дональд Трамп теперь говорит не о 30-дневном перемирии, а о том, что Владимир Путин его обманул, что он напрасно доверялся ему и теперь с этим нужно что-то делать. «Политическая каша такая, что Трамп теперь очень тесно увязал свои дальнейшие усилия с давлением на Россию в контексте действий Европейского союза. Неделю или две назад он высказал предложение, что Европа должна выполнить два условия», — пояснил Раев.