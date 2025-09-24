"Украина может вернуть свои земли и даже пойти дальше". После встречи с Зеленским Трамп сделал неожиданное заявление
Президент США Дональд Трамп во вторник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита ООН. После встречи Трамп заявил, что Украина, получив поддержку Европейского союза и НАТО, способна вернуть себе всю страну в её первоначальных границах.
Дональд Трамп отметил, что с терпением, временем и финансовой помощью Европы и особенно НАТО восстановление исходных границ является реальной возможностью.
Президент США раскритиковал войну России против Украины, указав, что она бессмысленно ведется уже три с половиной года, хотя настоящая военная держава смогла бы победить менее чем за неделю. «Это делает Россию "бумажным тигром"», — сказал он.
Он также подчеркнул, что в России жители сталкиваются с нехваткой бензина и другими экономическими проблемами, связанными с войной, в то время как Украина продолжает укреплять свой дух и силы. По мнению Трампа, это подходящий момент для Украины действовать и вернуть свою страну. «Когда жители Москвы и других прекрасных городов, поселков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им почти невозможно добыть бензин из-за длинных очередей, и обо всех других вещах, что происходят в их военной экономике, когда большая часть денег уходит на войну с Украиной, у которой есть великий дух, и он становится только лучше, Украина сможет вернуть страну в ее изначальном виде и, кто знает, может быть даже пойти дальше!» — сказал Трамп.
Президент США добавил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, чтобы альянс распоряжался им по своему усмотрению.