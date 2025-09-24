"Украина может вернуть свои земли и даже пойти дальше". После встречи с Зеленским Трамп сделал неожиданное заявление

Он также подчеркнул, что в России жители сталкиваются с нехваткой бензина и другими экономическими проблемами, связанными с войной, в то время как Украина продолжает укреплять свой дух и силы. По мнению Трампа, это подходящий момент для Украины действовать и вернуть свою страну. «Когда жители Москвы и других прекрасных городов, поселков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им почти невозможно добыть бензин из-за длинных очередей, и обо всех других вещах, что происходят в их военной экономике, когда большая часть денег уходит на войну с Украиной, у которой есть великий дух, и он становится только лучше, Украина сможет вернуть страну в ее изначальном виде и, кто знает, может быть даже пойти дальше!» — сказал Трамп.