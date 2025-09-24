Родители ответят за прогулы? В Латвии хотят повысить их ответственность за посещение школы детьми
Министр образования Даце Мелбарде предлагает бороться с большим количеством пропусков, введя более строгие требования к оправданию пропусков и повысив ответственность родителей.
По ее словам, существует взаимосвязь - чем чаще ученик пропускает уроки, тем ниже его мотивация. Это, в свою очередь, влияет на способность молодых людей сдавать централизованные экзамены, поэтому некоторые из них ищут оправдания, чтобы получить освобождение от экзаменов.
В настоящее время Министерство здравоохранения совместно с семейными врачами ищут решения этой проблемы. Врачи в настоящее время выступают за увеличение количества дней, в которые родители могут оправдать пропуски занятий. Министр относится к этому скептически, поскольку это может иметь негативные последствия. Такие пропущенные дни часто используются для поездок, особенно в зимние месяцы, поэтому необходимо принять более строгие правила.
На вопрос о том, сколько времени потребуется для введения более строгих правил пропуска занятий, Даце Мелбарде ответила, что это должно быть межведомственное решение, поскольку круг заинтересованных сторон очень широк - школы, ученики, учителя, семейные врачи и родители.
По мнению министра, нужен такой подход, чтобы нельзя было оправдать неучастие в экзаменах. "Если есть справка от врача с указанием особых условий, таких как отдельная комната, более продолжительное время или вспомогательный персонал, то они будут предоставлены, потому что мы видим, что в данный момент эти условия не используются добросовестно", - оценила ситуацию министр.
"В наших общих интересах создать такие условия, чтобы было ясно, что учеба стоит на первом месте", - подчеркнула Мелбарде.
Она отметила, что в Латвии достаточно длинные каникулы, чтобы планировать поездки и мероприятия, но во время школьных занятий нужно быть готовым к учебе. В то же время необходимо учитывать психоэмоциональные трудности, которые могут повлиять на мотивацию детей, и в таких случаях оказывать индивидуальную поддержку.
"Не ходить в школу - тоже не вариант", - говорит Мелбарде.
Отвечая на вопрос, не приведет ли реформа школьной сети и закрытие средних школ в регионах к обострению проблемы, она сказала, что не видит прямой связи.