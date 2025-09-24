Родители ответят за прогулы? В Латвии хотят повысить их ответственность за посещение школы детьми

По мнению министра, нужен такой подход, чтобы нельзя было оправдать неучастие в экзаменах. "Если есть справка от врача с указанием особых условий, таких как отдельная комната, более продолжительное время или вспомогательный персонал, то они будут предоставлены, потому что мы видим, что в данный момент эти условия не используются добросовестно", - оценила ситуацию министр.