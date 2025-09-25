"Как переквалифицироваться танцовщику? Только в дворники!" Без пенсий по выслуге лет балет в Латвии может исчезнуть

"Вопрос надо рассматривать, начиная с дипломатов, судей, прокуроров", - отметил в беседе с Kultūrzīmes председатель Латвийского союза театральных деятелей Оярc Рубенис. "В сфере культуры одна из самых болезненных ситуаций - у артистов балета и актеров кукольного театра. В их отношении я не могу согласиться ни с каким решением, пока нет механизма компенсации. В такой ситуации нельзя идти таким путем, когда просто в один день принимаются такие решения. Надо посмотреть, какие у этих людей зарплаты, как они могут что-то от них откладывать, чтобы хотя бы переквалифицироваться. Как государство переквалифицирует людей, которые свою карьеру протанцевали без остановки? У них просто нет времени на переподготовку. Нужно найти механизм компенсации, потому что иначе балет просто закончится.