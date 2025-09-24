Великобритания показывает пример: как электронные сигареты помогают бросить курить и снижают нагрузку на здравоохранение

Председатель правления Ассоциации бестабачной продукции Эдмунд Канцевич заключает: «С учётом вышеизложенного, нашему законодательству стоит задуматься: не ухудшает ли текущая нормативная база положение курильщиков, вводя запреты и ограничения на электронные сигареты, делая их менее доступными на легальном рынке. С одной стороны, люди продолжают курить традиционные сигареты, с другой — те, кто хочет перейти на менее вредные продукты, покупают их нелегально, без гарантий качества и прозрачного состава. Таким образом, ни один из существующих сценариев не способствует улучшению здоровья населения, и это необходимо как можно скорее изменить, чтобы желаемый результат совпадал с фактически принятыми решениями».