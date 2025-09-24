Великобритания показывает пример: как электронные сигареты помогают бросить курить и снижают нагрузку на здравоохранение
В 2023 году правительство Великобритании запустило кампанию «Swap to Stop», цель которой — помочь курильщикам отказаться от традиционных сигарет, перейдя на электронные. Этот шаг оказался смелым: многие страны до сих пор с осторожностью относятся к никотиновым альтернативам. Вместо того чтобы видеть в них угрозу, британские политики признали их потенциал как инструмент снижения вреда. Выигрывают не только сами курильщики, но и система здравоохранения в целом, говорит председатель правления Ассоциации бестабачной продукции Эдмунд Канцевич.
Миллионы курильщиков хотят бросить традиционные сигареты, но сделать это непросто. Электронные сигареты дают промежуточный вариант: они обеспечивают никотин в гораздо менее вредной форме — без смол, угарного газа и тысяч токсичных веществ, содержащихся в обычных сигаретах.
Исследования в Великобритании показывают, что курильщики, которые переходят на электронные сигареты и получают поддержку специалистов, успешнее бросают курить по сравнению с теми, кто полагается только на силу воли или традиционные никотиновые заместители. Четкое, основанное на доказательствах послание кампании показывает: переход на электронные сигареты — это не новая угроза, а реальный инструмент для снижения вреда от табака. Такой подход помогает преодолеть стигму и дает курильщикам уверенность для перехода.
Общественное здоровье получает значительные выгоды. Курение по-прежнему является основной предотвратимой причиной смерти в Великобритании, вызывая рак, сердечно-сосудистые и хронические заболевания легких. Каждый курильщик, который переходит на менее вредную альтернативу, снижает индивидуальный риск. В сумме это означает меньше экстренных случаев, сокращение длительного лечения и снижение нагрузки на больницы и Национальную службу здравоохранения (NHS).
NHS оценивает, что электронные сигареты примерно на 95% менее вредны, чем традиционные сигареты. Умножив это снижение риска на сотни тысяч курильщиков, можно получить миллиардные экономии на лечении рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Одновременно высвобождаются ресурсы, которые можно направить на другие потребности здравоохранения.
Не менее важно и общественное восприятие. Принятие политики снижения вреда показывает, что здравоохранение может быть эффективным, даже если оно не носит морализаторский характер. Кампания признает реальность никотиновой зависимости и относится к курильщикам с прагматизмом и уважением. Такой подход формирует доверие — ключевой фактор, когда речь идет о смене устоявшихся привычек.
Долгосрочные результаты кампании пока только начинают проявляться. Чем больше курильщиков переходит на электронные сигареты или полностью отказывается от традиционных сигарет, тем здоровее становится общество. Изменяя отношение к электронным сигаретам, Великобритания становится мировым лидером в снижении вреда от табака.
Председатель правления Ассоциации бестабачной продукции Эдмунд Канцевич заключает: «С учётом вышеизложенного, нашему законодательству стоит задуматься: не ухудшает ли текущая нормативная база положение курильщиков, вводя запреты и ограничения на электронные сигареты, делая их менее доступными на легальном рынке. С одной стороны, люди продолжают курить традиционные сигареты, с другой — те, кто хочет перейти на менее вредные продукты, покупают их нелегально, без гарантий качества и прозрачного состава. Таким образом, ни один из существующих сценариев не способствует улучшению здоровья населения, и это необходимо как можно скорее изменить, чтобы желаемый результат совпадал с фактически принятыми решениями».