Эмоциональные покупки и кредиты: как сохранить финансовую дисциплину?

Эмоциональная покупка — это ситуация, когда человек приобретает товар или услугу не из-за реальной необходимости, а под влиянием эмоций — для поднятия настроения, снятия стресса или ради мгновенного удовольствия. Такие решения обычно не основаны на рациональном анализе, а продиктованы сиюминутным импульсом. Проблема возникает тогда, когда подобное поведение повторяется часто и начинает влиять на бюджет.