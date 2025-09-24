Экономика против килограммов: ожирение уже стоит Латвии миллиарды

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), почти 60% взрослого населения Латвии имеют избыточный вес или ожирение. Статистика по детям также вызывает тревогу: каждый пятый страдает от лишнего веса. В Латвии уровень ожирения превышает средний показатель Европейского союза на 6,4 %. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) прогнозирует, что к 2050 году из-за заболеваний, вызванных избыточным весом и ожирением, средняя продолжительность жизни в странах-участниках сократится на 3 года. Финансовые последствия проблемы приведут к снижению ВВП более чем на 4%, а на лечение заболеваний, связанных с избыточной массой тела, будет направлено около 6% от общего государственного финансирования здравоохранения. Хотя планируется расширять программы коррекции веса и обучать медицинских специалистов более эффективно диагностировать данное заболевание, конкретный алгоритм действий пока не разработан. Люди с избыточным весом оказались в непростой ситуации - в обществе они становятся объектом стигматизации и нежелательного внимания, тогда как в системе здравоохранения их потребности по-прежнему не находят полного отклика.