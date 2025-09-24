Экономика против килограммов: ожирение уже стоит Латвии миллиарды
Почти 60% взрослых и каждый пятый ребёнок в Латвии страдают от избыточного веса или ожирения, что превышает средний показатель по Европейскому союзу и угрожает не только здоровью людей, но и экономике страны, однако система здравоохранения до сих пор не предлагает чёткого алгоритма помощи пациентам.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), почти 60% взрослого населения Латвии имеют избыточный вес или ожирение. Статистика по детям также вызывает тревогу: каждый пятый страдает от лишнего веса. В Латвии уровень ожирения превышает средний показатель Европейского союза на 6,4 %. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) прогнозирует, что к 2050 году из-за заболеваний, вызванных избыточным весом и ожирением, средняя продолжительность жизни в странах-участниках сократится на 3 года. Финансовые последствия проблемы приведут к снижению ВВП более чем на 4%, а на лечение заболеваний, связанных с избыточной массой тела, будет направлено около 6% от общего государственного финансирования здравоохранения. Хотя планируется расширять программы коррекции веса и обучать медицинских специалистов более эффективно диагностировать данное заболевание, конкретный алгоритм действий пока не разработан. Люди с избыточным весом оказались в непростой ситуации - в обществе они становятся объектом стигматизации и нежелательного внимания, тогда как в системе здравоохранения их потребности по-прежнему не находят полного отклика.
Избыточный вес часто воспринимается лишь как эстетический недостаток и не получает должного внимания. Людям с лишним весом нередко советуют "сбросить пару килограммов", оставляя их наедине с этой борьбой. К каким специалистам обращаться? Как действовать? Эти вопросы чаще всего остаются на усмотрение самого человека, что нередко приводит к поиску быстрых, но неэффективных и даже опасных решений. Кроме того, исследования показывают: люди с избыточным весом часто получают медицинские услуги более низкого качества, поскольку существует повышенный риск неточной диагностики и неподходящего лечения. Если визит ограничивается поверхностными указаниями и общими рекомендациями, пациенты могут терять мотивацию обращаться за помощью и поддержкой к медицинским специалистам. Поэтому крайне важно просвещать общество о сложной природе избыточного веса и ожирения, включая негативные последствия стыда и стигматизации.
"Стигматизация не помогает людям собраться с силами и снизить вес, поэтому необходимо изменить представление о том, что избыточный вес - это лишь эстетическая проблема. Ожирение - это комплексное заболевание, которое вызывает различные нарушения здоровья: сердечно-сосудистые заболевания, метаболические расстройства, болезни опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, бесплодие, а также увеличивает риск развития злокачественных опухолей. Пандемия показала, что ожирение и другие хронические болезни существенно ухудшали течение COVID-19. Ситуация критическая, поэтому необходимо уменьшать общественное осуждение, вместо этого предлагая реальные решения, которые включают как индивидуально разработанные рекомендации по питанию и физической активности, так и фармакологическое лечение, если цели по снижению веса не достигнуты. В обществе нередко считают, что единственной причиной лишнего веса является переедание, однако это лишь один из факторов. Нельзя забывать о малоподвижном образе жизни, психических расстройствах (включая недостаток сна), гормональном дисбалансе, социально-экономическом положении и, конечно, о генетических факторах риска, которые определяют 60-70 % развития ожирения в течение жизни. К сожалению, избыточный вес и ожирение часто начинают лечить слишком поздно, когда уже развились серьёзные осложнения", - отмечает эндокринолог Клинической университетской больницы имени П. Страдиня Кристине Дуцена.
"Как эндокринолог я наблюдаю, что люди с избыточным весом часто обращаются ко мне слишком поздно - не с ожирением как основной проблемой, а уже с сахарным диабетом 2-го типа, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так быть не должно! Избыточный вес сам по себе является достаточной причиной для обращения к специалисту - и не к одному. Ожирение требует комплексного подхода: рекомендуется консультация диетолога, реабилитолога и эндокринолога. К сожалению, многие люди с лишним весом предпочитают бороться в одиночку. Так не должно быть", - убеждена эндокринолог Рижской Восточной клинической университетской больницы, профессор Илзе Конраде.
"Пациенты порой теряются в системе здравоохранения, поэтому необходима долгосрочная поддержка и контроль хода лечения - это крайне важно для достижения клинической и терапевтической цели. Необходимо определить чёткий алгоритм действий, чтобы врачи общей практики и специалисты других профилей знали, как заботиться о пациентах с избыточным весом. Недостаточно лозунгов на плакатах "занимайся спортом, ешь больше овощей". Нужно убедиться, что конкретный пациент действительно умеет и может внедрить долгосрочные изменения в свою жизнь. К людям с избыточным весом следует относиться с пониманием и эмпатией, недопустимы стыд и сведение всех проблем к лени или слабой силе воли. Быть человеком с лишним весом нелегко ни физически, ни социально, ни психологически. Никто не выбирает это добровольно", - подчёркивает Конраде.
Необходимо изменить взгляд общества и медицинских специалистов на избыточный вес - от упрощённого и стигматизирующего подхода, который чрезмерно акцентирует индивидуальную ответственность, к комплексному, научно обоснованному и системному решению. Лечение избыточного веса требует мультидисциплинарного подхода, поскольку это хроническое заболевание с многообразными причинно-следственными связями: генетическими, метаболическими, психологическими и социальными факторами. Для достижения устойчивых и реальных улучшений необходима скоординированная работа системы здравоохранения, политиков и общества. Только так можно обеспечить, чтобы люди с избыточным весом получали своевременное, качественное и уважительное лечение, способствующее укреплению здоровья и повышению качества жизни.