Банк выступил с предупреждением - появилась новая угроза повседневным платежам

Чтобы обезопаситься от подобных схем, важно обращать внимание на происхождение QR-кода и место, где он размещен, а также быть особенно осторожными, если код пришел от незнакомого отправителя. Прежде чем вводить какие-либо данные, нужно проверить, ведет ли ссылка действительно на официальный сайт. Следует внимательно смотреть на адрес страницы: мошенники часто подделывают оригинал, но в названии могут быть грамматические ошибки, лишние символы или мелкие отличия от настоящего. Если есть хоть малейшие сомнения в надежности кода, лучше его не сканировать или связаться с компанией через официальные каналы.