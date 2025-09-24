Банк выступил с предупреждением - появилась новая угроза повседневным платежам
QR-коды сегодня встречаются повсюду — на афишах, в рекламе, на информационных стендах, визитках, иногда ими пользуются для просмотра меню кафе в телефоне, знакомства с программой концерта или регистрации на мероприятие. Популярность таких кодов растет, и вместе с этим открываются возможности для мошенников.
Эксперт по предотвращению мошенничества банка Luminor Мария Целма предупреждает: фиксируются случаи, когда за безобидным на вид кодом скрываются ссылки на мошеннические сайты, цель которых — получить доступ к данным пользователей или перенаправить их на поддельные страницы оплаты.
«Это особенно опасная тенденция, ведь люди часто доверяют QR-кодам, не осознавая, что они могут быть подделаны. Мошенничество с QR-кодами основано на привычке человека — быстро и без раздумий отсканировать увиденный код, чтобы удобно совершить действие. Именно эта невнимательность позволяет злоумышленникам использовать QR-коды для кражи денег или доступа к конфиденциальной информации. Хотя в Латвии подобные случаи пока не получили широкого распространения, это не уменьшает необходимости быть осторожными и тщательно оценивать, кому и с какой целью вы сканируете код», — отмечает Мария Целма.
Новые схемы мошенников с QR-кодами
Один из самых распространенных способов обмана — фишинг. После сканирования пользователь попадает на поддельный сайт, который внешне напоминает страницу банка, интернет-магазина или другой надежной компании. На таких сайтах просят ввести личные данные, пароли или реквизиты карт, которые тут же оказываются в руках мошенников.
Другой серьезный риск — вредоносное ПО. Сканирование поддельного кода может перенаправить на сайт, где автоматически загружается вирус или другое вредоносное содержимое. Такая программа получает доступ к данным устройства: контактам, сохраненным паролям, учетным записям и другой чувствительной информации. Пользователь может даже не заметить, что его устройство заражено.
Иногда QR-коды предлагают подключение к бесплатному Wi-Fi в кафе, гостиницах или на массовых мероприятиях. Если сеть создана мошенниками, они могут перехватывать и видеть все данные, которые проходят через подключение: пароли от интернет-банка, электронной почты, социальных сетей или реквизиты карт.
Как защитить себя?
Чтобы обезопаситься от подобных схем, важно обращать внимание на происхождение QR-кода и место, где он размещен, а также быть особенно осторожными, если код пришел от незнакомого отправителя. Прежде чем вводить какие-либо данные, нужно проверить, ведет ли ссылка действительно на официальный сайт. Следует внимательно смотреть на адрес страницы: мошенники часто подделывают оригинал, но в названии могут быть грамматические ошибки, лишние символы или мелкие отличия от настоящего. Если есть хоть малейшие сомнения в надежности кода, лучше его не сканировать или связаться с компанией через официальные каналы.
Если вы столкнулись с мошенничеством или заподозрили обман, немедленно сообщите в банк и обратитесь в Государственную полицию.