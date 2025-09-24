Звезда итальянского кино Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет
Клаудия Кардинале, легендарная тунисско-итальянская актриса, известная ролями в фильмах "Леопард", "8½" и "Розовая пантера", скончалась в возрасте 87 лет, оставив богатое наследие в истории европейского кино. Ее шестидесятилетняя карьера началась в золотую эпоху итальянского кино, и ее снимали такие мастера, как Федерико Феллини и Лучино Висконти.
Актриса умерла в Немуре, Франция, в окружении детей, сообщил её агент Лоран Саври. «Она оставила нам наследие свободной и вдохновленной женщины — и как личности, и как артистки», — сказал Саври агентству AFP.
Клаудия Кардинале родилась в Тунисе в апреле 1938 года в семье сицилийцев, в 16 лет она выиграла конкурс красоты и была признана «самой красивой итальянкой в Тунисе». Призом стала поездка на Венецианский кинофестиваль, где режиссеры и продюсеры пригласили ее в кино. Она позже рассказывала, что с неохотой оставила мечту стать учительницей, чтобы «попробовать себя в кино».
Начало карьеры было тяжелым. В подростковом возрасте она получила небольшие роли, но была изнасилована. Кардинале очень хотела ребенка и потому сохранила беременность. Так появился ее внебрачный сын Патрицио. Продюсеры запрещали сообщать об этом публике, и Кардинале была вынуждена говорить, что это ее младший брат.
Слава пришла в 1963 году с фильмами Феллини «8½» и классикой Висконти «Леопард». «Висконти хотел меня брюнеткой с длинными волосами, Феллини — блондинкой», — вспоминала Кардинале.
В 1960-х она работала в Голливуде, снялась в «Розовой пантере» Блейка Эдвардса и «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне, играя с Генри Фондой и Чарльзом Бронсоном. Критики называли её «воплощением послевоенного европейского гламура». Оглядываясь назад, Кардинале вспоминала: «Лучший комплимент мне сделал Дэвид Нивен на съёмках „Розовой пантеры“: „Клаудия, вместе со спагетти ты — величайшее изобретение Италии“».
Она продолжала сниматься до 80 лет, появившись в швейцарском сериале «Булле» в 2020 году. В 2000 году Кардинале стала послом доброй воли ЮНЕСКО по защите прав женщин. В 2002 году получила приз за вклад в кино на Берлинском фестивале. «Я прожила более 150 жизней: проститутка, святая, романтичная — всякая женщина, и это удивительно — иметь возможность меняться», — говорила она.
Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал её «одной из величайших итальянских актрис всех времён», воплощением «итальянской грации».