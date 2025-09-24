Звезда итальянского кино Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет

Клаудия Кардинале родилась в Тунисе в апреле 1938 года в семье сицилийцев, в 16 лет она выиграла конкурс красоты и была признана «самой красивой итальянкой в Тунисе». Призом стала поездка на Венецианский кинофестиваль, где режиссеры и продюсеры пригласили ее в кино. Она позже рассказывала, что с неохотой оставила мечту стать учительницей, чтобы «попробовать себя в кино».