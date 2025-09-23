Трамп советует беременным не принимать парацетамол - он ссылается на исследование о риске аутизма у детей. Но не все так просто

По разным оценкам, от 40 % до 80% риска развития РАС определяются генетическими факторами. Предполагается, что за развитие аутизма отвечают более тысячи генов, которые участвуют в развитии мозга, образовании и организации нейронов, функционировании межнейронных связей. Но связь с РАС доказана лишь у некоторых из них. Это, например, ген SHANK3, который участвует в обеспечении адекватного функционирования социальных и коммуникативных функций человека. Или ген CNTNAP2, который кодирует белок, участвующий в формировании нейронных связей в мозге, — его также связывают с развитием аутизма и регуляцией поведения. Тем не менее доподлинно все гены, ответственные за конкретные формы поведения человека и их связь с РАС, до сих пор неизвестны.