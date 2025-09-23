Трамп советует беременным не принимать парацетамол - он ссылается на исследование о риске аутизма у детей. Но не все так просто
«Не принимайте “Тайленол” (торговое название парацетамола в США. — Прим. ред.), — рекомендовал Трамп беременным женщинам на пресс-конференции в понедельник. — Тут нет минусов. Не принимайте его. Вам будет некомфортно. Возможно, вам будет нелегко. Но не принимайте его, если вы беременны». Президент США ссылается на результаты исследования, проведенного еще летом: оно показало возможную связь между приемом парацетамола на ранних сроках беременности и развитием расстройства аутистического спектра. При этом сами авторы исследования говорят: не надо рекомендовать женщинам отказываться от приема самого изученного жаропонижающего.
В рамках разумного
Сегодня парацетамол — самый популярный обезболивающий и жаропонижающий безрецептурный препарат, его принимают более 60% беременных при головной боли или лихорадке. Именно его врачи рекомендуют будущим матерям, так как он не имеет побочных рисков, связанных с выкидышем или дефектами развития, которые есть у других анальгетиков.
В августе этого года в журнале BMC Environmental Health вышла статья, которая поставила под сомнение безопасность парацетамола. Группа ученых из Гарвардского университета и Медицинской школы Икана в Маунт-Синай на основе специальной методологии проанализировала 46 научных работ, в которых изучалась потенциальная связь между пренатальным применением ацетаминофена (другое название парацетамола, обычно используемое в США. — Прим. ред.) и последующими расстройствами развития у детей. Всего были проанализированы данные более 100 тысяч участников исследований.
В своем резюме ученые подтвердили, что взаимосвязь между воздействием ацетаминофена во время беременности и повышением частоты расстройств нейроразвития, включая расстройство аутистического спектра (РАС) и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), существует. Но говоря о необходимости принять меры по ограничению использования этого препарата, отдельно отметили, что он важен для купирования боли и снижения температуры у будущей матери — состояний, которые также могут потенциально навредить ребенку. «Мы рекомендуем разумное применение ацетаминофена — минимальную эффективную дозу, кратчайшую продолжительность — под наблюдением врача, с учетом индивидуальной оценки соотношения риска и пользы, а не ограничивать его в широком смысле», — отмечают исследователи.
«Поскольку ацетаминофен — единственный одобренный препарат для снижения боли и температуры во время беременности, он остается важным инструментом для беременных пациенток и их врачей, — отметила в комментарии ABC News после заявления Трампа доктор Андреа Баккарелли, соавтор исследования. — Высокая температура может представлять риск как для матери, так и для плода, включая пороки развития нервной трубки и преждевременные роды».
Многие врачи негативно отреагировали на речь Трампа. Исследования возможной связи парацетамола и развития РАС проводились и раньше. В 2024 году эту связь исследовала группа ученых по заказу Национального института здравоохранения США — они пришли к выводу, что корреляции нет.
По словам Хелен Тагер-Флусберг, директора Центра передовых исследований аутизма Бостонского университета, самые качественные исследования причин РАС изучают комбинацию генетических, медицинских и экологических факторов. «Ни один из критериев “золотого стандарта” не предполагает объявлять результаты исследования на пресс-конференции; ни один не предполагает проводить исследование, не раскрывая методы или исследовательские вопросы, превращая всё это в “большой сюрприз”», — заявила она.
Во время пресс-конференции Трамп отметил, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обновит свои рекомендации с учетом результатов исследования. Однако релиз FDA, выпущенный для врачей, звучит довольно сдержанно. «Для ясности: хотя связь между парацетамолом (ацетаминофеном) и аутизмом описана во многих исследованиях, причинно-следственная связь не установлена, и в научной литературе существуют работы с противоположными результатами, — говорится в записке. — Эта связь остается предметом научных дискуссий, и врачам следует учитывать данный вопрос при принятии клинических решений».
Тысяча неизвестных генов
Расстройство аутистического спектра представляет собой широкий спектр состояний, влияющих на коммуникацию и поведение, которые обычно проявляются к двум годам. Частота диагностики РАС во всем мире растет, но причины этого явления до конца не изучены.
По разным оценкам, от 40 % до 80% риска развития РАС определяются генетическими факторами. Предполагается, что за развитие аутизма отвечают более тысячи генов, которые участвуют в развитии мозга, образовании и организации нейронов, функционировании межнейронных связей. Но связь с РАС доказана лишь у некоторых из них. Это, например, ген SHANK3, который участвует в обеспечении адекватного функционирования социальных и коммуникативных функций человека. Или ген CNTNAP2, который кодирует белок, участвующий в формировании нейронных связей в мозге, — его также связывают с развитием аутизма и регуляцией поведения. Тем не менее доподлинно все гены, ответственные за конкретные формы поведения человека и их связь с РАС, до сих пор неизвестны.
Не болеть!
В 1970-х годах американский детский психиатр Стелла Чесс обнаружила высокую распространенность РАС у детей с синдромом врожденной краснухи (СВК) — это вирусная инфекция, передающаяся от заболевшей матери ребенку во внутриутробном периоде. Частота диагностики РАС у таких детей в 200 раз превышала его общую распространенность в популяции. Впоследствии была выявлена, пусть и незначительная, связь аутизма и с другими инфекционными заболеваниями — цитомегаловирусом, гриппом, гастроэнтеритом, некоторыми бактериальными инфекциями, если женщина перенесла их в первом триместре беременности.
Несколько лет назад ученые из Колумбийского университета и Психиатрического института штата Нью-Йорк провели масштабный метаанализ, объединив результаты 36 исследований по этой теме. Они пришли к выводу, что инфицирование матери во время беременности действительно повышает риск развития аутизма у ребенка. Но заболеваемость можно снизить на 12–17%, если предотвращать или своевременно безопасно лечить материнские инфекции.
Фальшивый аргумент
Долгое время возможной причиной РАС считались прививки — точнее, консервант на основе ртути (мертиолят, он же тиомерсал), который входит в состав комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита. Такой вывод сделал в своей статье в 1998 г. британский ученый Эндрю Уэйкфилд, описав несколько случаев заболевания детей в результате вакцинации. Долгое время эта история использовалась всеми антипрививочниками как весомый аргумент, который на деле оказался фальсификацией. Буквально: выяснилось, что данные сфальсифицированы, в итоге научная статья была отозвана.
Впоследствии были проведены несколько масштабных исследований с большой выборкой, в Cochrane Collaboration опубликованы обобщающие результаты, которые были получены на основе данных почти 15 млн детей. Связи прививки с аутизмом ученые не выявили.
Диабет и стресс
В начале этого века появились доказательства, что риск развития поведенческих расстройств, включая РАС и СДВГ, существенно повышается у детей, рожденных от матерей, страдающих диабетом и ожирением. По мнению исследователей из Университета Джонса Хопкинса, эти заболевания в целом оказывают стрессовое воздействие на организм человека и могут вызывать воспаление в развивающемся мозге плода.
Эти гипотезы подтверждает и недавнее исследование ученых из Университета Южной Австралии и Университета Монаша. Они проанализировали свыше 40 эпидемиологических исследований, в которых изучались данные 3,6 миллиона пар мать — ребенок. Оказалось, что у беременных женщин с ожирением на треть увеличивался риск развития у ребенка СДВГ и в 2 раза — развитие РАС.
Среда имеет значение
На протяжении нескольких десятков лет виновником аутизма назначались то курение будущей матери, то дефицит фолиевой кислоты, то вспомогательные репродуктивные технологии. Ни одна из этих гипотез не нашла своего подтверждения.
Сегодня известно, что с возрастом риск зачать ребенка, у которого будет аутизм, увеличивается до 20%. Осложнения в родах, приводящие к травмам или гипоксии, также могут стать фактором риска. Исследования не позволяют сделать однозначный вывод о пагубном влиянии дефицита фолиевой кислоты и омега-3, но дефицит витамина D, по-видимому, наблюдается у пациентов с РАС. Есть доказательства связи между некоторыми тяжелыми металлами (неорганической ртутью и свинцом) и РАС, но это требует дальнейшего изучения, как и в принципе влияние окружающей среды на этот диагноз.