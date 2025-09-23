Каждый второй латвиец критикует систему здравоохранения, у каждого третьего нет денег на лечение

Наиболее положительно эффективность системы здравоохранения оценили жители в возрасте от 18 до 24 лет. В этой группе положительную оценку дали 44,2% респондентов, однако эта возрастная группа пользуется услугами здравоохранения менее интенсивно, чем пожилые люди. Наиболее критично об эффективности здравоохранения в стране высказываются люди предпенсионного и пенсионного возраста, жители с низкими и средними доходами, а также занятые физическим трудом. Именно эти группы чаще всего пользуются услугами здравоохранения, и для них их доступность является важной предпосылкой качества жизни.