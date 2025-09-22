Браже: имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН

Она заявила, что, вопреки усилиям президента США, Европы и партнеров Украины, Россия не стремится к миру. Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН. Она призывает вспомнить Грузию в 2008 году, Крым в 2014 году и широкомасштабную агрессию против Украины с 2022 года. "Мы никогда не смиримся с попытками России нападать, доминировать, запугивать или устанавливать сферу влияния над своими соседями. Мы - свободные и демократические страны - будем продолжать инвестировать в наши возможности сдерживания, обороны и противодействия. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы развернуть дополнительные возможности для обеспечения того, чтобы российские провокации не допускались в будущем", - сказал Браже.