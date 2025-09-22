"Благородство" Шамана, отстранение участницы из США и выставка передовых технологий: как прошло Интервидение
"Интервидение"-2025 в Подмосковье стало не только музыкальным состязанием, но и демонстрацией политических жестов. Певец Шаман отказался от участия в голосовании, заявив, что "Россия уже победила", США остались без конкурсантки, а победу одержал исполнитель из Вьетнама.
Организация конкурса
Участники представляли 23 страны — в основном это были «дружественные страны» из СНГ, БРИКС, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. От России ведущими были Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина. Международными ведущими были Стэфи Патель (актриса и модель из Индии) и Мэнг Лэй (телеведущий из Китая).
Победил исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Второе место заняла кыргызская группа The Nomad Trio, третье — Дана аль-Мир из Катара. Главный приз составил 30 миллионов рублей.
Одержавший победу Дык Фук исполнил композицию «Phu Dong Thien Vuong», которая отсылает к эпосу про героя Тхань Гионга, символа силы и единства вьетнамской нации.
Дык Фук, как передал переводчик в эфире Первого канала, сообщил, что направит часть выигранных денег «на благотворительность в России».
Шоу проходило на подмосковном стадионе Live Arena. В начале Дима Билан и Полина Гагарина спели «На заре». Организаторы очень старались показать, насколько продвинутые в России технологии: сцена и зрительный зал были переполнены всевозможными световыми эффектами, а каждый конкурс представлял так называемый аватар — гигантская голограмма, созданная с использованием дополненной реальности.
Ведущие постоянно подчеркивали, как важен международный диалог и уникальный культурный код каждой страны: «Интервидение — это больше чем конкурс, это философия».
Сама Россия также попыталась продемонстрировать, с каким уважением она относится к различным народам, проживающим в стране. Для этого в финале собрали попурри из песен: пели Дима Билан, Полина Гагарина, Ay Yola (группа из Уфы, известная песней Homay), Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина. За народные мотивы отвечали Пелагея и Татьяна Куртукова («Матушка-земля»), Клава Кока.
В самом конце все участники спели на разных языках «A Million Voices» Полины Гагариной — с ней она выступала на «Евровидении» в 2015 году, заняв второе место.
Почему Россия была вне конкурса
Российский певец Шаман (Shaman; настоящее имя — Ярослав Дронов) выступал с песней «Прямо по сердцу», которую ему для конкурса написал Максим Фадеев.
При этом исполнитель после выступления вернулся на сцену и попросил жюри не оценивать его номер, так как «Россия уже победила».
«По законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу членов жюри не оценивать мое выступление. Я представляю Россию. А Россия уже победила. Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях», — заявил он, а затем внезапно пропел «Я русский» и удалился в зрительный зал, где его ждала группа поддержки, включая главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину.
Победитель конкурса Дык Фук сказал, что именно отказ Шамана от оценки жюри повысил его шансы на победу. «Потому что мне правда очень нравится, как у Шамана поставлен голос, и сама по себе песня тоже прекрасна», — пояснил певец из Вьетнама.
Скандал вокруг участия США
В последний момент из программы «Интервидения» исключили представительницу США VASSY. Сама исполнительница — певица родом из Австралии, греческого происхождения.
Как заявили организаторы, VASSY не приехала в Москву «по независимым от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии». Сама певица сказала «Вёрстке», что не приняла участие в «Интервидении» «из-за непредвиденной чрезвычайной ситуации».
«Грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам», — прокомментировал ведущий Алексей Воробьёв.
Изначально от США должен был выступить американский музыкант Брэндон Ховард, но он отказался от участия за три дня до финального шоу из-за «непредвиденных семейных обстоятельств».
В 2017 году певица VASSY рассказывала, что стала амбассадором благотворительной организации, миссия которое — продвижение квир-браков и гендерного равенства.
Несмотря на отстранение участницы из США представитель страны Джо Линн Тернер, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow, остался полноправным членом жюри конкурса.
Политическое высказывание
«Современный мир стремительно меняется, в нём формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности», — сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников». И эти попытки, по его словам, «провалились».
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил, что «Евровидение» «меркнет» в сравнении с Интервидением.
«Интервидение — это конкурс планетарного масштаба, в котором принимают участие многие великолепные, знаковые исполнители из многих стран мира. Миф об изоляции России рассыпается не только, когда мы видим, как президента <приглашают> в Соединенные Штаты Америки, Индию, Китай, страны Персидского залива и так далее, и так далее, но и когда мы видим, какие мощные гуманитарные, культурные проекты реализуются», — заявил он ТАСС.