Эстония vs Латвия: где врачи и другие работники получают на 1000 евро больше?

Зарплаты менеджеров по продажам в этом году в Эстонии составляли от 1900 до 3700 евро, а специалистов по продажам – от 1800 до 3500 евро. В секторе продаж принято связывать зарплату с результатами работы, поэтому предлагаемые зарплаты выше, чем в других секторах. Например, самые высокие предложения по заработной плате в секторе продаж достигали 12 000 евро, что более чем в три раза превышает среднее предложение по заработной плате.