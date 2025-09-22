Эстония vs Латвия: где врачи и другие работники получают на 1000 евро больше?
Врачи в Эстонии могут рассчитывать на зарплату до 4150 евро, а IT-специалисты — до 3850 евро, показал анализ 13 000 вакансий CVKeskus.ee, демонстрируя значительное превосходство над зарплатами их коллег в соседней Латвии.
Эстонский рынок труда продолжает демонстрировать привлекательные условия оплаты, особенно на фоне ситуации в соседних странах Балтии. В Эстонии в этом году самые высокие зарплаты предлагаются врачам, специалистам в сфере ИТ, руководителям производства и руководителям отдела продаж. Согласно масштабному исследованию портала CVKeskus.ee, охватившему более 13 000 вакансий с указанием заработной платы, эстонские работодатели предлагают существенно более высокие зарплаты, чем их коллеги в Латвии.
Особенно заметен разрыв в высокооплачиваемых профессиях: если латвийские врачи в среднем получают 2500-3000 евро, то в Эстонии им предлагают 3450-4150 евро. Аналогичная ситуация в IT-секторе, где эстонские специалисты могут рассчитывать на 3050-3850 евро против 2000-2800 евро в Латвии. Даже в традиционно менее оплачиваемых профессиях — от учителей до строителей — эстонские зарплаты превышают латвийские на 20-30%.
Зарплаты менеджеров по продажам в этом году в Эстонии составляли от 1900 до 3700 евро, а специалистов по продажам – от 1800 до 3500 евро. В секторе продаж принято связывать зарплату с результатами работы, поэтому предлагаемые зарплаты выше, чем в других секторах. Например, самые высокие предложения по заработной плате в секторе продаж достигали 12 000 евро, что более чем в три раза превышает среднее предложение по заработной плате.
В этом году зарплаты, предлагаемые менеджерам по маркетингу, составляли от 2450 до 3450 евро. Превысили отметку в 3000 евро также предложения по заработной плате для руководителей объектов в строительном секторе, где предлагаемая заработная плата составляла в среднем 2650–3250 евро, а также предложения по заработной плате для строителей (2050–3100 евро) и электриков (1950–3050 евро).
«Заработные платы строителей повышают предложения о работе за границей», – сказала руководитель отдела подбора персонала CVKeskus.ee Грете Адлер, добавив, что в предложениях о работе за границей заработная плата строителей достигала 4400 евро. Без учета зарубежных вакансий, заработная плата строителей в Эстонии в этом году составила 1900–2650 евро.
Высокую заработную плату в этом году предлагали также бухгалтерам, которым предлагали в среднем 2550–2900 евро. Заработная плата автомехаников в этом году составляла в среднем 1900–2650 евро, сварщиков – 1950–2500 евро, медсестер – 2250–2450 евро и специалистов по маркетингу – 2100–2400 евро.
Превысили порог в 2000 евро также зарплаты, предлагаемые учителям (1850–2100 евро).
Заработная плата ассистентов в этом году составляла в среднем 1500–1850 евро, поваров – 1400–1800 евро, производственных рабочих – 1400–1750 евро, комплектовщиков – 1250–1700 евро, курьерам – 1250–1700 евро, пекарям – 1050–1700 евро, водителям погрузчиков – 1500–1650 евро, обслуживающему персоналу – 1200–1450 евро и уборщикам – 1100–1250 евро.