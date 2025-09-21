Три года назад в РФ началась мобилизация. Что изменилось за это время и как сейчас Россия находит солдат для войны
Ровно три года назад, 21 сентября 2022-го, в России началась объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация. Несмотря на то что месяц спустя министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизационные мероприятия в стране завершены, указа об этом до сих пор нет. Как показывают данные правозащитников, механизм принудительной отправки на войну никуда не исчез, он адаптировался. Вместо повесток по мобилизации теперь используют давление, обман и юридические ловушки, заставляя подписывать контракты. Параллельно власти активно готовят инфраструктуру для точечной и эффективной мобилизации в любой момент. «Новая-Европа» вместе с экспертами рассказывает, как сейчас Россия находит солдат для войны и ожидать ли новой волны открытой мобилизации.
Как всё начиналось?
Мобилизацию объявили в сентябре 2022 года указом Владимира Путина, однако план по ней и, вероятно, ее сроки были засекречены, так как документ был опубликован не полностью, обращает внимание в разговоре с «Новой-Европа» руководитель юридического отдела «Школы призывника» Тимофей Васькин.
Тогда Минобороны стало рассылать повестки конкретным резервистам, то есть тем, кто уже отслужил и стоит на воинском учете в запасе. Как заявил директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко в разговоре с «Новой-Европа», сейчас в эту категорию входят мужчины в возрасте до 55 лет. Фактически это всё мужское население за исключением «непризывной» категории «Д».
И уже в ноябре 2022-го Минобороны отчиталось, что выполнило плановое задание: призвали 300 тысяч человек. И с тех пор рассылка повесток именно по мобилизации прекратилась.
— На удивление мобилизация фактически была прекращена. С тех пор не было принято ни одного решения о мобилизации конкретного мужчины. Мы не видели никаких официальных документов об этом. Мы также не видели ни одного свидетельства жертв или родственников, анализ ситуации которых мог бы говорить о мобилизации, — сказал Тимофей Васькин.
Действительно, правозащитники с того времени больше не фиксировали случаев, когда человек получал бы повестку и призывался именно по мобилизации, подтверждает Сергей Кривенко. Но именно тогда началась массовая вербовка людей на фронт: их вызывают в военкомат под разными предлогами: «уточнить данные», «оформить отсрочку», даже по вопросам срочной службы — и там начинают их уговаривать, а часто и принуждать к подписанию контракта.
Как сейчас работает система пополнения российской армии?
Набор в российскую армию, согласно законодательству, идет тремя способами, перечисляет Сергей Кривенко:
- первый путь — это призыв на срочную военную службу;
- второй путь — вербовка на контрактную службу, ключевое условие — добровольность; каждый человек, согласно закону, может добровольно заключить контракт и стать военнослужащим по контракту;
- третий путь — это призыв по мобилизации, он активируется, когда президент объявляет мобилизацию, и граждан призывают в обязательном порядке.
Помимо прочего, есть нерегулярные части, не входящие в официальную структуру Вооруженных сил РФ: ЧВК, ополченцы, добровольческие формирования и батальоны, а также территориальная оборона.
Военнослужащие по призыву (срочники) — это молодежь от 18 до 30 лет, которая еще не проходила военную службу. По закону они не должны направляться на фронт, подчеркивает Кривенко: они служат на территории России. Однако сегодня их крайне активно вербуют в частях, чтобы они заключили контракт, и отправляют на фронт. Кроме того, они же воюют и на территории России, например, в Курской области, гибнут на фронте, в приграничных территориях. Именно для увеличения числа призывников, по словам представителя «Идите лесом» Ивана Чувиляева, повысили призывной возраст, ввели электронные повестки, хотят сделать призыв вечным и пересматривают расписание болезней.
К тому же, как считает Иван Чувиляев, мобилизация в действительности продолжается до сих пор и адаптируется к новым условиям. Он называет это «гибридной формой мобилизации». С ним не согласен Тимофей Васькин. Он считает, что называть происходящее «новой формой мобилизации» было бы некорректно, потому что при ней забирают в армию против воли. Поэтому у родственников мобилизованных есть признаваемое всеми право требовать вернуть мужей, требовать ротации и указывать конкретные сроки службы.
— Это причина, по которой сейчас власти заставляют подписывать контракты. Тем, кто подписал контракт, всегда можно сказать: «Мы вас не заставляли, вы сами подписали». А вот мобилизованных заставили, поэтому и отношение другое, — говорит Васькин.
Самыми уязвимыми группами перед таким видом мобилизации, помимо срочников — главного источника пополнения армии, являются люди с серьезными финансовыми проблемами: это должники, взявшие кредиты и микрозаймы, говорит Иван Чувиляев. Как утверждает эксперт, едва ли не каждый второй контрактник сейчас — это именно такой человек.
Третья группа риска — заключенные в колониях и СИЗО. После того как Евгений Пригожин начал вербовать осужденных в «ЧВК Вагнер» и отправлять их на войну, люди в колониях получили возможность подписывать контракты с Минобороны. Отдельная опасность — подписание контрактов в СИЗО. Еще в сентябре 2024-го Госдума приняла закон, позволяющий подсудимым заключать контракты с Минобороны РФ. Владимир Путин подписал его уже в октябре. Предполагается, что при заключении контракта судебное производство будут приостанавливать. Как говорил адвокат Леонид Соловьев, такая система заключения контрактов существенно меняет уголовную практику.
Чувиляев отмечает: в следственный изолятор может попасть любой человек, и для этого даже не обязательно совершать преступление. А там уже следователь может предложить ему выбор между длительным сроком или контрактом с закрытием дела, добавил собеседник «Новой-Европа».
Еще одна уязвимая группа — мигранты. Их нельзя призвать, но можно заставить подписать контракт, подчеркнул Сергей Кривенко.
— Под предлогом новых поправок, которые позволяют лишить гражданства за непостановку на воинский учет, проводятся настоящие облавы. Их обманывают, угрожают: «Не подпишешь контракт — лишим гражданства, вышлем семью», хотя зачастую это прямое вранье и превышение полномочий. Мигранты становятся легкой добычей, так как плохо знают язык и законы, — говорит эксперт.
Сейчас, по оценке Ивана Чувиляева, власти взялись за усиление призывной кампании, чтобы создать максимальный резерв будущих контрактников, в то время как интерес к должникам, по его наблюдениям, мог снизиться: люди начали понимать, что решать финансовые проблемы таким путем не стоит.
— А вот призыв — это то, от чего отвертеться становится всё труднее и труднее, и завербовать 18-летнего мальчика — это работа «не бей лежачего», — резюмирует собеседник «Новой-Европа».
Будет ли новая волна мобилизации?
Сам указ о мобилизации до сих пор не отменен — он просто заморожен, отмечает Сергей Кривенко. По его словам, вторая волна мобилизации может начаться «в любой момент», и, по его оценкам, в запасе находится от 20 до 25 миллионов человек.
— Вербовка людей на фронт показывает, что власть пока боится проводить вторую волну открытой мобилизации. Потери на фронте большие, людей не хватает, но реакция общества в сентябре 2022-го их напугала. Тот исход из страны — около 900 тысяч человек, в основном хороших специалистов, — стал сильным ударом по экономике. Власть боится повторения такого всплеска недовольства, — считает Кривенко.
При этом эксперт отмечает: власть уже активно готовится к мобилизации. Первая ее волна в 2022-м вскрыла проблемы в Минобороны и военкоматах: всё делопроизводство велось на бумаге, данные были устаревшими, призывали без учета здоровья и профессии. Поэтому власти поручили создать единый электронный реестр воинского учета, говорит Кривенко.
— Это огромная и сложная техническая задача — собрать в единую базу данные на 20 миллионов человек от всех госорганов: налоговой, МВД, Минздрава, Росреестра, учебных заведений. Этим летом как раз был всплеск вызовов в военкоматы для «уточнения данных» — это и было массовое внесение информации в эту новую систему, — заявил собеседник «Новой-Европа».
Электронный реестр повесток, как обращали внимание правозащитники из «Идите лесом», начал полноценно работать 10 августа. Тогда житель Тверской области, подлежащий призыву на срочную службу, получил смс и уведомление через «Госуслуги», что его повестка размещена в специальном электронном реестре. Там же были перечислены и все вводимые ограничения, включая запрет на выезд из России. Также совсем недавно, 12 сентября, 28-летний россиянин рассказал, что его не пустили на самолет в Турцию после получения электронной повестки. Правозащитники отмечали, что это один из первых подобных случаев.
Реестр позволит призывать точечно и эффективно, власти будут заранее знать о каждом человеке всё, обращает внимание Кривенко: военную специальность, состояние здоровья, семейное положение, место жительства и работы.
— Это и есть главный признак подготовки. Параллельно меняют законы: подняли призывной возраст, разрешили призывать заключенных, повысили штрафы за неявку в военкомат. То есть Минобороны очень активно готовится к проведению мобилизации. Ситуация похожа на «чеховское ружье». Нам остается только ожидать. Вопрос только в политической воле Путина и его окружения. В любой момент, если они решат, что военная необходимость перевешивает риски внутреннего недовольства, они смогут провести мобилизацию — быстро и в нужном им объеме: 200, 300, 400 тысяч человек, — подытожил Кривенко.