Три года назад в РФ началась мобилизация. Что изменилось за это время и как сейчас Россия находит солдат для войны

Военнослужащие по призыву (срочники) — это молодежь от 18 до 30 лет, которая еще не проходила военную службу. По закону они не должны направляться на фронт, подчеркивает Кривенко: они служат на территории России. Однако сегодня их крайне активно вербуют в частях, чтобы они заключили контракт, и отправляют на фронт. Кроме того, они же воюют и на территории России, например, в Курской области, гибнут на фронте, в приграничных территориях. Именно для увеличения числа призывников, по словам представителя «Идите лесом» Ивана Чувиляева, повысили призывной возраст, ввели электронные повестки, хотят сделать призыв вечным и пересматривают расписание болезней.