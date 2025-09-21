ВИДЕО: актер Константин Никулин за 3 года выучил язык и чувствует себя в Латвии как дома
Актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Константин Никулин после трех с половиной лет, проведенных в Латвии, свободно говорит по-латышски и чувствует себя здесь как дома. Родившийся и выросший в сибирском городе Омске, а профессиональный путь начавший в Москве, Константин в Латвии не только нашел новый дом, но и осознал свои корни.
Нити судьбы и забытые корни
Константин уверен, что его появление в Латвии не случайность. «Я верю, что то, что я здесь, — это судьба, потому что моя прабабушка латышка», — признаётся он. О своих латышских корнях актёр узнал только в подростковом возрасте, потому что в семье мало говорили о бабушке его отца Анне Озоле. Причины, по которым она оказалась в России, семье неизвестны, однако, скорее всего, это произошло во время Первой мировой войны.
Дочь Анны и бабушка Константина по имени Розе, которая ушла из жизни в прошлом году, радовалась выбору внука жить в Латвии. Хотя Розе почти не говорила по-латышски, некоторые слова для неё были особенными. «Знала такие слова, как “paldies”, “labdien”. Всегда, когда я ей звонил, она говорила — labdien», — вспоминает Константин.
Бегство от войны и плечо друзей
Вторжение России в Украину стало переломным моментом. В то утро Константин связался со своими друзьями в Латвии Ютой и Эдгаром Карклинями, с которыми познакомился восемь лет назад во время короткого визита в Ригу. Он рассказал, что в его театральной среде в Москве происходящее воспринимают не так серьёзно, как он сам. Реакция Юты и Эдгара была молниеносной: «Делай всё быстро и приезжай к нам!» Они предложили Константину приют в своём доме в Адажи.
Мотив друзей был чисто человеческим. «Почему мы это сделали? Он был нам небезразличен. Он классный человек. Какая у него национальность — это не важно. Мы ведь знали его лично, и всё равно, что у него написано в паспорте. Мы могли ему помочь, и мы попытались это сделать», — говорят друзья. Первый год в Латвии Константин жил у семьи Карклиней.
Латышский язык без учителя
Удивительно, что Константин научился свободно говорить по-латышски сам, без помощи профессионального преподавателя. Его знание языка часто поражает собеседников. Большая заслуга в этом принадлежит именно Юте и Эдгару, которые понимали, что изучение языка — необходимость. В их семье сознательно говорили по-латышски, чтобы Константин постепенно овладевал языком.
«То, как он освоил язык, очень впечатляет и может служить хорошим примером другим», — признаются друзья. «За пару лет он сделал то, что другие не делают за всю жизнь».
Особым помощником в изучении языка был сын Карклиней Тристан, которому тогда было меньше двух лет. «Для нашего сына Костик — лучший друг. Он вырос вместе с ним. В тот момент они оба учились латышскому языку», — рассказывают Юта и Эдгар.