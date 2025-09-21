ВИДЕО: актер Константин Никулин за 3 года выучил язык и чувствует себя в Латвии как дома

Константин уверен, что его появление в Латвии не случайность. «Я верю, что то, что я здесь, — это судьба, потому что моя прабабушка латышка», — признаётся он. О своих латышских корнях актёр узнал только в подростковом возрасте, потому что в семье мало говорили о бабушке его отца Анне Озоле. Причины, по которым она оказалась в России, семье неизвестны, однако, скорее всего, это произошло во время Первой мировой войны.