Квест в Старой Риге: заплати за парковку, если сможешь найти, куда отправить SMS

Юрист Ивар Казакс получил штраф за неоплаченную парковку в Старой Риге, но он считает его несправедливым, так как многочисленные дополнительные дорожные знаки в этом районе вводят водителей в заблуждение.

Ивар Казакс оказался в спорной ситуации — он получил штраф за неоплаченную парковку в Старой Риге, сообщает "Bez Tabu".

Автовладелец апеллирует к главному — соблюдению дорожных знаков. Въезжая в Старую Ригу со стороны Пороховой башни, Казакс заметил несколько указаний: знак, запрещающий стоянку у перекрёстка, начало жилой зоны, а также несколько дополнительных табличек, связанных с парковкой.

Но то, что хорошо известно рижанам, может быть непонятно приезжим. Например, турист, приехавший в Старую Ригу на своей машине, может оставить её на стоянке и, увидев целую "плеяду" дорожных знаков, даже сумев прочитать текст на латышском языке, так и не поймёт, куда нужно отправить SMS для начала оплаты парковки.

Удивление вызвал и сам документ о зафиксированном нарушении — квитанция о штрафе, которая, как выяснилось, составлена неполно.

Хотя ошибок в штрафной квитанции недостаточно, чтобы отменить наказание, юрист считает, что в Старой Риге слишком много дополнительных знаков о парковке, и это может быть веским аргументом в пользу водителей.

