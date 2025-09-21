Глава Банка Латвии: "Падение цен на продовольствие в мире мы видели, а до наших магазинов оно так и не дошло"

По словам Казакса, в еврозоне инфляция снизилась до 2,1%, что позволило уменьшить процентные ставки с 4% до 2%. Однако ситуация в отдельных странах различается. В Латвии во второй половине прошлого года инфляция была около 1%, а иногда даже ниже — один из самых низких показателей в еврозоне. Сейчас же инфляция составляет около 4%. Для сравнения: в Эстонии она держится на уровне 6% из-за повышения налогов.