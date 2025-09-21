Глава Банка Латвии: "Падение цен на продовольствие в мире мы видели, а до наших магазинов оно так и не дошло"
Инфляция в еврозоне снижается до целевых уровней, однако в Латвии цены продолжают расти. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс объясняет, что основными факторами остаются рост цен на продукты питания и быстрый рост зарплат.
Мартиньш Казакс в программе TV24 «Dienas personība» объяснил, почему именно в нашей стране инфляция остается высокой, и назвал главные факторы, которые её подпитывают.
По словам Казакса, в еврозоне инфляция снизилась до 2,1%, что позволило уменьшить процентные ставки с 4% до 2%. Однако ситуация в отдельных странах различается. В Латвии во второй половине прошлого года инфляция была около 1%, а иногда даже ниже — один из самых низких показателей в еврозоне. Сейчас же инфляция составляет около 4%. Для сравнения: в Эстонии она держится на уровне 6% из-за повышения налогов.
Главные причины высокой инфляции в Латвии, по словам Казакса:
- Рост цен на продукты питания. Он оказался быстрее, чем можно было ожидать по историческим тенденциям. Это связано как с ростом мировых цен и климатическими факторами, так и с нехваткой острой конкуренции в Латвии.
- Увеличение зарплат. Стремительный рост заработных плат повышает издержки компаний и разгоняет инфляцию.
Кроме того, на цены влияет структура латвийского бизнеса: многие производители небольшие и не могут компенсировать рост мировых цен за счет роста производительности. По словам Казакса, здесь необходимы структурные улучшения в экономике. Также он отметил, что государственный бюджетный дефицит, если он регулярно формируется и остается значительным, не способствует снижению инфляции.
Казакс подчеркнул, что цены в Латвии быстро реагируют на рост мировых цен, но снижение передается гораздо слабее: «Падение цен на продовольствие в мире мы видели, а до наших магазинов оно так и не дошло».
Он добавил, что для поддержки малообеспеченных жителей важно задуматься о более справедливом ценообразовании: «Если мы хотим помочь людям с низкими доходами, один из способов — устанавливать более доступные цены для этого сегмента».