Офлайн-шопинг жив! Покупатели вернулись в торговые центры, ведь закупаться онлайн не так весело

В Domina Shopping в этом году ведётся реновация магазинов и улучшение интерьера. Хотя временно это может повлиять на работу отдельных торговых точек, общий оборот центра за семь месяцев вырос на 6%. «Мы как торговый центр — очень крупный объект недвижимости площадью 122 000 кв. метров, предоставляющий помещения в аренду, — в первую очередь ощущаем рост цен на энергоресурсы», — отметила Бунце, подчеркнув, что на эти внешние обстоятельства повлиять невозможно, поэтому их воспринимают как «правила игры». При этом центр работает над повышением энергоэффективности.