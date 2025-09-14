Офлайн-шопинг жив! Покупатели вернулись в торговые центры, ведь закупаться онлайн не так весело
Опасения, что клиенты всё активнее переходят в сферу э-коммерции, не оправданы, поскольку данные после пандемии показывают «ренессанс» офлайн-шопинга. Об этом агентству LETA заявила директор Domina Shopping Дина Бунце.
Она подчеркнула, что человеческий опыт, настоящие эмоции и персональное обслуживание — это ценности, которые интернет-магазины заменить не могут. Электронная и физическая торговля существуют параллельно, но не подменяют друг друга.
«По моим наблюдениям, ежедневно работая и в Латвии, и в Литве, торговая отрасль сегодня функционирует стабильно — примерно так же, как и в прошлом году, с небольшой положительной динамикой», — сказала Бунце.
По её словам, поток посетителей в Domina Shopping за семь месяцев 2025 года вырос на 1,2%. В компании оценивают это позитивно, но хотели бы видеть более быстрый рост.
Изменения происходят не только в Риге, но и в других центрах, которые управляются Eften Capital — Saules Miestas в Шяуляй и Ryo в Паневежисе. В них обновляются магазины, модернизируется интерьер и параллельно развивается окружающая инфраструктура.
В Domina Shopping в этом году ведётся реновация магазинов и улучшение интерьера. Хотя временно это может повлиять на работу отдельных торговых точек, общий оборот центра за семь месяцев вырос на 6%. «Мы как торговый центр — очень крупный объект недвижимости площадью 122 000 кв. метров, предоставляющий помещения в аренду, — в первую очередь ощущаем рост цен на энергоресурсы», — отметила Бунце, подчеркнув, что на эти внешние обстоятельства повлиять невозможно, поэтому их воспринимают как «правила игры». При этом центр работает над повышением энергоэффективности.
Инфляция и другие экономические колебания сильнее сказываются на арендаторах, которые гибко адаптируют ассортимент, всё больше включая доступные товары, чтобы отвечать потребностям покупателей.
В первом полугодии этого года в Domina Shopping открылись 12 новых магазинов, а до конца года планируется открыть ещё 6-7.