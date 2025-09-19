Процентные ставки в еврозоне стабилизировались после года снижения: что это означает для заемщиков

"Пока инфляция в еврозоне сохраняется около целевого уровня в 2% и наблюдается пусть умеренный, но рост экономики (во втором квартале - на 1,5%), ЕЦБ, скорее всего, не будет существенно менять ставки. По прогнозам участников финансового рынка, пересмотр ставки ЕЦБ не ожидается как минимум до июля 2026 года", - говорит руководитель управления ресурсами Rietumu bankа Дмитрий Крыловский. Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш также отмечает, что процентные ставки стабилизировались и на рынках пока не заметно значительных колебаний. Однако гарантировать, что нынешняя ситуация останется стабильной до лета или хотя бы весны, невозможно, поскольку в мировой экономике и геополитике постоянно происходят перемены, а это напрямую влияет на экономику еврозоны и, соответственно, на процентные ставки.