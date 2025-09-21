Латвийский политик о российских активах: "Считаю, что у них нужно отнять все до последней копейки"

Депутат Гатис Лиепиньш из «Нового Единства» с трибуны заявил: "Я считаю, что у них нужно отнять все до последней копейки и все отдать Украине". Он также подчеркнул, что нынешний проект решения не касается замороженных средств и имущества на сотни миллионов евро. Депутат напомнил, что в Латвии у субъектов санкций заморожено активов примерно на 500 миллионов евро — банковские счета, недвижимость и доли в капитале, но документ об этом не говорит. Лиепиньш призвал не допустить ситуации, когда такая возможность останется лишь на бумаге и фактически будет защищать российских олигархов.