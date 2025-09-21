Латвийский политик о российских активах: "Считаю, что у них нужно отнять все до последней копейки"
В Сейме разгорелись острые дебаты о том, как поступить с замороженными в Латвии российскими активами и можно ли их направить на поддержку Украины. Хотя цель кажется ясной, дискуссия вызвала споры о том, достаточно ли конкретен проект решения и предусматривает ли он вообще какие-либо реальные изымаемые активы, сообщает 360TV Ziņas.
Депутат Гатис Лиепиньш из «Нового Единства» с трибуны заявил: "Я считаю, что у них нужно отнять все до последней копейки и все отдать Украине". Он также подчеркнул, что нынешний проект решения не касается замороженных средств и имущества на сотни миллионов евро. Депутат напомнил, что в Латвии у субъектов санкций заморожено активов примерно на 500 миллионов евро — банковские счета, недвижимость и доли в капитале, но документ об этом не говорит. Лиепиньш призвал не допустить ситуации, когда такая возможность останется лишь на бумаге и фактически будет защищать российских олигархов.
В то же время представители оппозиции обвинили коалицию в промедлении. Эдгар Таварс из "Объединенного списка" подчеркнул, что Украина сегодня является для Латвии щитом безопасности, и её победа напрямую связана с независимостью и безопасностью нашей страны. Он раскритиковал предложение «Нового Единства» передать документ в бюджетную комиссию, усмотрев в этом попытку затянуть процесс и в итоге не принять конкретного решения.
После более чем часовых дебатов было решено направить проект решения в бюджетную комиссию Сейма на рассмотрение в течение одной недели. Дальнейшие обсуждения обещают быть не менее острыми, поскольку вопрос затрагивает и безопасность Латвии, и то, насколько активно страна готова действовать во имя поддержки Украины.