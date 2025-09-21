"На это не нужны миллионы": латвийские ученые мечтают о собственной полярной станции

При этом исследователи подчеркивают, что речь не идёт о гигантских инвестициях. «Не нужно сразу думать, что полярная станция означает, что теперь нам нужен танкер с нефтью каждый год и нужно три миллиона, чтобы вообще там что-то сделать. Да, конечно, если мы говорим о больших базах, все так и есть. Но большинство баз не такие, большинство довольно просты, и их довольно легко содержать», — объяснил Карушс.