"На это не нужны миллионы": латвийские ученые мечтают о собственной полярной станции
Латвийские ученые выступают за создание собственной полярной станции, которая обеспечит независимость исследований, укрепит международный престиж страны и станет вкладом в глобальную борьбу с климатическими изменениями.
У Латвии до сих пор нет своей полярной станции, и исследователи вынуждены полагаться на гостеприимство других стран, сообщает LSM+. По словам ассоциированного профессора Латвийского университета Яниса Карушса, это серьёзно ограничивает работу: «Сейчас нам фактически приходится спрашивать разрешения у принимающей стороны на любое наше действие. Мы понимаем, что могли бы сделать многое лучше, но иногда нам просто говорят "нет"».
Учёные убеждены, что своя база дала бы Латвии независимость и повысила бы её международный престиж. «Это было бы довольно широкой рекламой для нашей страны. Молодые студенты и исследователи увидели бы, что здесь реально можно сделать что-то значительное, и это мотивировало бы их оставаться в Латвии», — отметил Карушс.
Кристап Ламстерс добавил, что станция стала бы и вкладом в глобальную науку: «Мы тоже несём ответственность за климатические изменения. Наличие собственной станции — это обязанность каждого государства».
При этом исследователи подчеркивают, что речь не идёт о гигантских инвестициях. «Не нужно сразу думать, что полярная станция означает, что теперь нам нужен танкер с нефтью каждый год и нужно три миллиона, чтобы вообще там что-то сделать. Да, конечно, если мы говорим о больших базах, все так и есть. Но большинство баз не такие, большинство довольно просты, и их довольно легко содержать», — объяснил Карушс.
Учёные рассматривают Антарктиду как наиболее подходящее место. «Это континент науки, там больше свободы для исследований. У нас уже есть на примете несколько мест, но чтобы принять решение, нужна отдельная экспедиция», — сказал Карушс.
Таким образом, по мнению исследователей, собственная станция стала бы для Латвии шагом к большей независимости, сохранению научного потенциала и укреплению её роли в международных климатических исследованиях.