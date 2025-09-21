Педагоги массово покидают Рижскую 13-ю среднюю школу. В чем причина?

Для бывшего заместителя директора решающим стал и личный фактор. «Я преподавала такой предмет, как управление проектами. (…) И меня очень радовало, что у меня есть такие ребята, знаете, полные молодого энтузиазма. И вот когда я выйду к ним и скажу: “Знаете, есть такое понятие – плагиат, коррупция и так далее”, а потом встанет, я даже знаю этого парня, он встанет и скажет: “А под руководством какого человека вы работаете?” – и что мне тогда ответить? Этого стыда я не переживу, лучше уйду сама», – призналась она.