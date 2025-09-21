Педагоги массово покидают Рижскую 13-ю среднюю школу. В чем причина?
В Рижской 13-й средней школе этот учебный год начался с серьезных перемен – должности оставили почти 20 сотрудников, в том числе несколько педагогов. В школе сейчас ощущается нехватка специалистов, однако новая директор Инна Бурова отказывается от интервью. Попытка журналистов «360TV Ziņas» получить комментарий лично также не удалась – представители школы заявили, что комментариев не будет, а в ситуацию вмешалась и муниципальная полиция.
Одной из немногих, кто согласился открыто высказаться, стала бывший заместитель директора и методист по образованию Мария Гулбе. Она покинула должность по собственному решению, так как её ценности не совпали с ценностями нового руководства, а взгляды на организацию учебного процесса оказались разными.
Гулбе пояснила: «В школе назначен новый директор, принято решение, и оно такое, какое оно есть. Я ушла из этой школы прежде всего потому, что считаю – у меня не совпадают ценности с этим человеком».
Она напомнила, что при прежнем руководстве в школе была внедрена инклюзивная модель образования, предполагающая принятие детей такими, какие они есть. «С приходом Ливеты Спруде в школе последовательно начали реализовывать предусмотренное нашим законодательством инклюзивное образование. Мы принимали детей такими, какие они есть», – сказала Гулбе. Она добавила, что такая система часто несовместима с высоким рейтингом школы, однако подчеркнула, что её внедрение было крайне важным.
Для бывшего заместителя директора решающим стал и личный фактор. «Я преподавала такой предмет, как управление проектами. (…) И меня очень радовало, что у меня есть такие ребята, знаете, полные молодого энтузиазма. И вот когда я выйду к ним и скажу: “Знаете, есть такое понятие – плагиат, коррупция и так далее”, а потом встанет, я даже знаю этого парня, он встанет и скажет: “А под руководством какого человека вы работаете?” – и что мне тогда ответить? Этого стыда я не переживу, лучше уйду сама», – призналась она.
Руководитель отдела общеобразовательных школ Анита Петеркопа пояснила, что директор активно работает и хочет доказать себя делами. Она выразила уверенность, что в ближайшее время будут найдены решения проблемы нехватки педагогов, и после этого директор будет готова более подробно общаться со СМИ.