Пока одни затягивают пояса, другие тратят сотни тысяч на гендерные исследования: политик хочет объяснений
Председатель фракции "Объединенный список" Эдгар Таварс в передаче TV24 “Ziņu TOP” резко раскритиковал выделение более полумиллиона евро на исследования по вопросам "гендеризма" и потребовал полной прозрачности в том, как распределяются средства налогоплательщиков и Евросоюза.
По словам депутата, у общества возникает закономерный вопрос: почему именно на такие проекты направляются значительные суммы, в то время как в медицине и образовании остро не хватает финансирования. «Необходимо абсолютное понимание — кто и за какие деньги проводит исследования. Мы знаем и видим, что есть целый ряд крайне важных сфер, где денег не хватает», — заявил Эдгар Таварс.
Он уточнил, что в Министерство образования направлено официальное письмо с просьбой дать ясные пояснения. При этом политик подчеркнул, что вмешиваться в академическую свободу государство не должно: «Это та же самая свобода, что и в искусстве. Я не хочу нарушать эту границу».
Главная обеспокоенность депутата связана именно с финансами — как национальными, так и европейскими. «Мы все сейчас затягиваем пояса. Мы понимаем, что ресурсы нужны для обороны и демографии, что важно укреплять конкурентоспособность экономики и сдерживать рост цен на продукты и лекарства», — отметил Таварс. Таким образом, спор о «гендерных исследованиях» стал для оппозиции поводом поднять более широкий вопрос — о прозрачности и приоритетах в расходовании средств государства и Евросоюза.