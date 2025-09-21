Пока одни затягивают пояса, другие тратят сотни тысяч на гендерные исследования: политик хочет объяснений

Главная обеспокоенность депутата связана именно с финансами — как национальными, так и европейскими. «Мы все сейчас затягиваем пояса. Мы понимаем, что ресурсы нужны для обороны и демографии, что важно укреплять конкурентоспособность экономики и сдерживать рост цен на продукты и лекарства», — отметил Таварс. Таким образом, спор о «гендерных исследованиях» стал для оппозиции поводом поднять более широкий вопрос — о прозрачности и приоритетах в расходовании средств государства и Евросоюза.