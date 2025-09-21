Идеальный отпуск без толп: блогер назвала лучший месяц для отдыха и ТОП-5 стран
Июнь и сентябрь часто пользуются популярностью у любителей путешествий, которые хотят забронировать поездку вне школьных каникул, но есть ещё один месяц, который стоит рассмотреть.
Сентябрь часто популярен среди отдыхающих, ищущих возможность уехать в конце лета, но один тревел-блогер выступил за бронирование следующей поездки в другой месяц. Выложив видео на TikTok под ником @thenatalieway1, любительница путешествий по имени Натали заявила, что существует «недооценённый месяц», который она считает «тайной в туристической индустрии».
В популярном видео Натали рассказала, что ноябрь — лучший месяц для бронирования отпуска и поделилась своими главными рекомендациями. Блогер обратилась к зрителям: «Вы выбираете неправильный месяц для путешествий, и эти пять мест это доказывают. Ноябрь — самая хорошо скрытая тайна в туристической индустрии. Бегите, а не идите, в эти пять мест. Авиабилеты дешёвые, погода отличная, если выбирать правильно, и толпы исчезают».
Делая первый выбор, Натали порекомендовала Киото, Япония. «Все эти прекрасные цветущие сакуры, которые привлекают толпы, меняют цвет, и в ноябре они просто потрясающие», — поделилась она.
Вторым местом путешественница назвала Марракеш, Марокко: «Жара ушла. Прекрасные дни, прохладные ночи, и рынки в полном разгаре».
Далее Натали указала идеальное место для тех, кто мечтает об итальянском отдыхе: Венеция. «Круизные лайнеры в основном прекращают ходить к началу ноября. Толпы меньше, время для посещения Венеции просто великолепное».
Она продолжила: «Севилья в Испании. Летняя жара ушла, летние толпы ушли, прекрасная погода». В конце списка - Чиангмай в Таиланде. «Если у вас есть возможность поехать в Чиангмай в ноябре — хватайте её. Лой Кратонг, их водный фестиваль. Фестиваль огней, просто потрясающе, один из лучших опытов в моей жизни».
В подписи к видео блогер добавила: «Ноябрь — самый недооценённый месяц для путешествий — тихий, красивый и часто менее дорогой».
@thenatalieway1 November is the most underrated month for travel—quiet, beautiful, and often less expensive. Here are 5 destinations that shine in November Kyoto, Japan Marrakech, Morocco Venice, Italy Seville, Spain Chiang Mai, Thailand Save this list for your November trip planning.. #travel #november #genx #traveltips #notyourdaughterstravelcontent ♬ original sound - thenatalieway1