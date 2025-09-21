Идеальный отпуск без толп: блогер назвала лучший месяц для отдыха и ТОП-5 стран

В популярном видео Натали рассказала, что ноябрь — лучший месяц для бронирования отпуска и поделилась своими главными рекомендациями. Блогер обратилась к зрителям: «Вы выбираете неправильный месяц для путешествий, и эти пять мест это доказывают. Ноябрь — самая хорошо скрытая тайна в туристической индустрии. Бегите, а не идите, в эти пять мест. Авиабилеты дешёвые, погода отличная, если выбирать правильно, и толпы исчезают».