Новый раскол: европейский план по Палестине угрожает отношениям с Вашингтоном

По оценкам Великобритании и Франции, признание палестинской государственности, скорее всего, приведет к аннексии Израилем Иудеи и Самарии. Кроме того, по оценкам издания, этот шаг, как ожидается, усугубит раскол между Европой и Соединенными Штатами после десятилетий сотрудничества по израильско-палестинскому вопросу. В то время как Европа в настоящее время возглавляет движение за признание "Палестины", администрация Трампа обвиняет ее в том, что она тем самым готовит "подарок для ХАМАС".