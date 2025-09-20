Новый раскол: европейский план по Палестине угрожает отношениям с Вашингтоном
Европейские и арабские государства консолидировались вокруг британского плана возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Однако эта инициатива может спровоцировать исторический раскол между Европой и США, пишет The Telegraph.
Как сообщает издание, в ближайший понедельник, 22 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН будет представлен документ из восьми пунктов под названием "Рамки мира", подготовленный Министерством иностранных дел Великобритании. План направлен на сохранение идеи двух государств, несмотря на решительное противодействие Израиля и Вашингтона. Великобритания и Франция объявили, что возглавят западный блок, который признает "палестинское государство", несмотря на ожидаемый гнев президента Дональда Трампа, сообщает Isranews.tv.
План подразумевает создание "переходного административного комитета по управлению послевоенным Сектором Газа — органа, номинально подчиняющегося Рамалле (административной столице Палестинской автономиии) поддерживаемого стабилизационными международными силами, уполномоченными ООН. План также подразумевает обещанные Махмудом Аббасом выборы в Палестинской автономии в течение года. Европейские лидеры очень надеются, что новые выборы положат конец его непопулярному 20-летнему правлению. Однако скептики отмечают, что подобное обязательство уже давалось ранее и выполнено не было.
Лондон и Париж представляют признание "палестинского государства" как возможность "уравнять шансы" с Вашингтоном и Иерусалимом и придать новый импульс мирному политическому процессу.
Британская инициатива основана на проекте, представленном Лигой арабских государств, который включал действительно необычное соглашение арабских лидеров призвать ХАМАС разоружиться и отказаться от своего правления в Секторе Газа. Этот призыв, принятый после неофициального давления со стороны британского премьера Кира Стармера и его коллег из Франции и Германии, арабские государства считают исторической уступкой.
Однако путь был непростым: президент Франции Эммануэль Макрон едва не саботировал эти усилия в июле, односторонне объявив о признании "палестинского государства", что крайне удивило Лондон и Берлин. Тем не менее, как утверждается в докладе, ухудшение гуманитарной ситуации в Секторе Газа вынудило стороны объединиться, и в итоге выработан согласованный текст.
По оценкам Великобритании и Франции, признание палестинской государственности, скорее всего, приведет к аннексии Израилем Иудеи и Самарии. Кроме того, по оценкам издания, этот шаг, как ожидается, усугубит раскол между Европой и Соединенными Штатами после десятилетий сотрудничества по израильско-палестинскому вопросу. В то время как Европа в настоящее время возглавляет движение за признание "Палестины", администрация Трампа обвиняет ее в том, что она тем самым готовит "подарок для ХАМАС".
США продолжают продвигать собственные планы, включая инициативу "Газа — Ближневосточная Ривьера", подвергшуюся в Европе и арабском Ближнем Востоке резкой критике на том основании, что она является попыткой замаскировать насильное выселение жителей Сектора Газа. Вашингтон даже не допустил приезда Махмуда Аббаса в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где, как ожидается, будет сделано громкое европейское заявление. Израиль также категорически отверг европейский план.
В Великобритании и Франции эта инициатива представлена как историческая возможность сохранить концепцию двух государств, но даже там признают, что результат может оказаться противоположным: все может обернуться аннексией Израилем Иудеи и Самарии, крахом "Соглашений Авраама" и углублением раскола с США.