В Мюнхене стартовал юбилейный Октоберфест. Все, что надо знать об этом празднике пива

20 сентября в Мюнхене начался 190-й Октоберфест — самый крупный и известный народный праздник в Германии. На площади Терезиенвизе ожидается более 6–7 миллионов гостей, а вместе с ними — новые цены на пиво, усиленные меры безопасности и богатая культурная программа.

История праздника

Октоберфест появился в 1810 году как народное гулянье в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы. На окраине города устроили скачки и угощения, а луг назвали Терезиенвизе. Сначала это были скачки и стрельбища, позже — палатки с едой и напитками. К концу XIX века фестиваль окончательно превратился в грандиозный праздник пива.

Сегодня Октоберфест внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и стал символом немецкой культуры, привлекающим миллионы туристов со всего мира.

Даты и расписание работы

Фестиваль пройдет с 20 сентября по 5 октября 2025 года.

  • Понедельник–пятница: 10:00–23:30
  • Суббота, воскресенье и 3 октября: 9:00–23:30
  • В больших палатках пиво и музыка заканчиваются в 22:30
  • В небольших палатках — до 23:00
  • Käfer Wiesn-Schänke и Kufflers Weinzelt работают до 01:00 (последний заказ в 00:30)
  • Специальная зона Oide Wiesn открыта до 23:30, а в пятницу и субботу — до полуночи

Традиционное открытие состоится 20 сентября в 12:00, когда мэр Мюнхена откроет первую бочку пива словами «O’zapft is!»

Пиво и еда

На фестивале подают только Wiesnbier — особый сорт, который варят шесть мюнхенских пивоварен (Augustiner, Spaten, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner и Hacker-Pschorr). Оно крепче обычного (до 6,3%) и наливается исключительно в литровые кружки Maß.

  • В 2025 году цена Maß составит 14,50–15,80 евро (на ~3,5 % дороже, чем в 2024).
  • Традиционная курица (Hendl) — 15–20 евро.
  • Колбаски — 10–15 евро.
  • Претцель (крендель) — 5–7 евро.

Атмосфера и палатки

На Октоберфесте 14 больших палаток, каждая со своей атмосферой:

  • Augustiner — спокойная и традиционная.
  • Schottenhamel и Paulaner — шумные вечеринки.
  • Käfer-Zelt — роскошная и престижная.
  • Hofbräu — самая интернациональная, её называют «ООН в национальных костюмах».

Кроме того, действует зона Oide Wiesn с историческими аттракционами и старинными каруселями.

Мода-2025 на празднике

Традиционная одежда остаётся важной частью праздника. У женщин в моде классические дирндли до колена или середины икры, спокойные тона. Мини-дирндль окончательно уходит в прошлое. Мужчины носят кожаные штаны, иногда из веганских материалов. Образ дополняют шляпы и обувь: стилисты спорят, выбрать ли традиционные хаферльшуэ или современные белые кроссовки.

Правила и запреты

Нарушителей быстро выводят из палаток. Под запретом:

  • вставать на столы и пить Maß залпом;
  • отдыхать на Kotzhügel — склоне для перепивших;
  • курить марихуану (в Баварии это запрещено на всех народных праздниках).

Меры безопасности

Министр внутренних дел Баварии заявил, что конкретных угроз нет, однако контроль будет строгим:

  • фестивальную территорию окружает забор, на входе — досмотр;
  • запрещены большие сумки, оружие и ножи (включая вокзал и станцию Hackerbrücke);
  • порядок обеспечивают мюнхенская полиция, баварские резервисты, службы против карманников и международные наблюдатели;
  • работает приложение SafeNow для экстренного вызова охраны.

Экономика и масштаб

Октоберфест ежегодно приносит Мюнхену более 1,2 млрд евро дохода и создает свыше 12 000 рабочих мест. Только в 2023 году гости потратили на фестивале около 954 млн евро.

В 2025 году организаторы ожидают еще большего эффекта, особенно благодаря экологическим инициативам: энергия из возобновляемых источников, сокращение пластика и сортировка отходов.

Советы для новичков

  • Бронируйте жильё и места в палатках заранее.
  • Приходите пораньше: свободные столы остаются только утром.
  • Используйте метро (Theresienwiese, Goetheplatz, Schwanthalerhöhe).
  • Не берите большие рюкзаки и стеклянные бутылки.
  • Договоритесь о месте встречи заранее — связь в палатках плохо работает.
  • Пейте воду между кружками и ешьте сытно.

