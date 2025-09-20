В Мюнхене стартовал юбилейный Октоберфест. Все, что надо знать об этом празднике пива
20 сентября в Мюнхене начался 190-й Октоберфест — самый крупный и известный народный праздник в Германии. На площади Терезиенвизе ожидается более 6–7 миллионов гостей, а вместе с ними — новые цены на пиво, усиленные меры безопасности и богатая культурная программа.
История праздника
Октоберфест появился в 1810 году как народное гулянье в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы. На окраине города устроили скачки и угощения, а луг назвали Терезиенвизе. Сначала это были скачки и стрельбища, позже — палатки с едой и напитками. К концу XIX века фестиваль окончательно превратился в грандиозный праздник пива.
Сегодня Октоберфест внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и стал символом немецкой культуры, привлекающим миллионы туристов со всего мира.
Даты и расписание работы
Фестиваль пройдет с 20 сентября по 5 октября 2025 года.
- Понедельник–пятница: 10:00–23:30
- Суббота, воскресенье и 3 октября: 9:00–23:30
- В больших палатках пиво и музыка заканчиваются в 22:30
- В небольших палатках — до 23:00
- Käfer Wiesn-Schänke и Kufflers Weinzelt работают до 01:00 (последний заказ в 00:30)
- Специальная зона Oide Wiesn открыта до 23:30, а в пятницу и субботу — до полуночи
Традиционное открытие состоится 20 сентября в 12:00, когда мэр Мюнхена откроет первую бочку пива словами «O’zapft is!»
Пиво и еда
На фестивале подают только Wiesnbier — особый сорт, который варят шесть мюнхенских пивоварен (Augustiner, Spaten, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner и Hacker-Pschorr). Оно крепче обычного (до 6,3%) и наливается исключительно в литровые кружки Maß.
- В 2025 году цена Maß составит 14,50–15,80 евро (на ~3,5 % дороже, чем в 2024).
- Традиционная курица (Hendl) — 15–20 евро.
- Колбаски — 10–15 евро.
- Претцель (крендель) — 5–7 евро.
Атмосфера и палатки
На Октоберфесте 14 больших палаток, каждая со своей атмосферой:
- Augustiner — спокойная и традиционная.
- Schottenhamel и Paulaner — шумные вечеринки.
- Käfer-Zelt — роскошная и престижная.
- Hofbräu — самая интернациональная, её называют «ООН в национальных костюмах».
Кроме того, действует зона Oide Wiesn с историческими аттракционами и старинными каруселями.
Мода-2025 на празднике
Традиционная одежда остаётся важной частью праздника. У женщин в моде классические дирндли до колена или середины икры, спокойные тона. Мини-дирндль окончательно уходит в прошлое. Мужчины носят кожаные штаны, иногда из веганских материалов. Образ дополняют шляпы и обувь: стилисты спорят, выбрать ли традиционные хаферльшуэ или современные белые кроссовки.
Правила и запреты
Нарушителей быстро выводят из палаток. Под запретом:
- вставать на столы и пить Maß залпом;
- отдыхать на Kotzhügel — склоне для перепивших;
- курить марихуану (в Баварии это запрещено на всех народных праздниках).
Меры безопасности
Министр внутренних дел Баварии заявил, что конкретных угроз нет, однако контроль будет строгим:
- фестивальную территорию окружает забор, на входе — досмотр;
- запрещены большие сумки, оружие и ножи (включая вокзал и станцию Hackerbrücke);
- порядок обеспечивают мюнхенская полиция, баварские резервисты, службы против карманников и международные наблюдатели;
- работает приложение SafeNow для экстренного вызова охраны.
Экономика и масштаб
Октоберфест ежегодно приносит Мюнхену более 1,2 млрд евро дохода и создает свыше 12 000 рабочих мест. Только в 2023 году гости потратили на фестивале около 954 млн евро.
В 2025 году организаторы ожидают еще большего эффекта, особенно благодаря экологическим инициативам: энергия из возобновляемых источников, сокращение пластика и сортировка отходов.
Советы для новичков
- Бронируйте жильё и места в палатках заранее.
- Приходите пораньше: свободные столы остаются только утром.
- Используйте метро (Theresienwiese, Goetheplatz, Schwanthalerhöhe).
- Не берите большие рюкзаки и стеклянные бутылки.
- Договоритесь о месте встречи заранее — связь в палатках плохо работает.
- Пейте воду между кружками и ешьте сытно.