В Мюнхене стартовал юбилейный Октоберфест. Все, что надо знать об этом празднике пива

Октоберфест появился в 1810 году как народное гулянье в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы. На окраине города устроили скачки и угощения, а луг назвали Терезиенвизе. Сначала это были скачки и стрельбища, позже — палатки с едой и напитками. К концу XIX века фестиваль окончательно превратился в грандиозный праздник пива.