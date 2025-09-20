125 000 евро на премии: как распределяются бонусы среди руководителей госучреждений Латвии
В 2024 году доходы руководителей латвийских госучреждений варьировались от нескольких тысяч до более 100 тысяч евро, при этом значительную часть составили дополнительные выплаты — премии, надбавки и выходные пособия.
На уровне министерств зарплаты ряда государственных секретарей и их заместителей превышают даже доходы высших должностных лиц, тогда как в других учреждениях прямого управления зарплаты руководителей в целом ниже. Передача "Kas notiek Latvijā?" проанализировала данные Государственной канцелярии о вознаграждениях, полученных в 2024 году 84 руководителями учреждений, из которых 65 отработали весь год.
Наибольшее вознаграждение получил управляющий Государственной кассой Каспар Аболиньш – 98 704 евро по основной работе, а также более 40 тысяч евро как председатель правления Augstsprieguma tīkls. На втором месте – директор Центрального агентства финансов и договоров (CFLA) Анита Круминя с 99 590 евро, далее следует генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке с 98 122 евро с момента вступления в должность в феврале.
Среди руководителей других ведомств выделяются директор Агентство гражданской авиации Марис Городцов, глава Информационного центра МВД Арис Дзерванс, генеральный директор Государственной службы охраны среды Андрис Кениньш, директор Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс и руководитель Патентного управления Агрис Баталаускис, чье годовое вознаграждение составило 82 406 евро. В отдельных случаях руководители учреждений получали большие суммы, чем государственные секретари самих министерств.
Дополнительные выплаты также составляют существенную часть дохода – надбавки, премии и награды обеспечили ряду руководителей десятки тысяч евро. Аболиньш дополнительно получил 21 611 евро, Дзерванс – более 19 тысяч, а Круминя – свыше 17 тысяч. Руководитель Латвийского агентства геопространственной информации Мартиньш Либертс получил более 15 тысяч, а директор Государственной железнодорожной технической инспекции Андрис Дунскис – 13 226 евро.
В виде денежных премий руководителям в общей сложности было выплачено 125,4 тысячи евро – крупнейшие суммы получили глава Службы госдоходов (7296 евро), а также руководители CFLA и Государственной кассой (каждый около 6350 евро). В виде оценочных бонусов распределено еще 165,5 тысячи евро – их получили 55 руководителей, у некоторых до 75% от месячной зарплаты.
Отдельные руководители получили выходные пособия, размер которых зависел от проработанных лет. Наибольшее пособие – 23 057 евро – было выплачено бывшему руководителю Государственной лесной службы Арвиду Озолсу.
В целом видно, что доходы руководителей государственных учреждений колеблются в широком диапазоне – от нескольких тысяч до более чем 100 тысяч евро в год, и значительную часть этих сумм составляют именно дополнительные виды вознаграждения.