125 000 евро на премии: как распределяются бонусы среди руководителей госучреждений Латвии

На уровне министерств зарплаты ряда государственных секретарей и их заместителей превышают даже доходы высших должностных лиц, тогда как в других учреждениях прямого управления зарплаты руководителей в целом ниже. Передача "Kas notiek Latvijā?" проанализировала данные Государственной канцелярии о вознаграждениях, полученных в 2024 году 84 руководителями учреждений, из которых 65 отработали весь год.