"Министерства даже не выполнили поручение Кабмина": работодатели требуют продолжить сокращение бюджетных расходов
Латвийская конфедерация работодателей считает, что в бюджете на 2026 год можно сэкономить до 850 миллионов евро. Президент LDDK Андрис Бите критикует недостаточные усилия правительства по сокращению расходов и предупреждает о рисках роста госдолга.
Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) по-прежнему считает, что в бюджете на следующий год возможно найти экономию в размере 850 миллионов евро. На заседании Национального совета трёхстороннего сотрудничества (NTSP) президент LDDK Андрис Бите начал своё выступление с критики: социальные партнеры правительства не смогли своевременно ознакомиться с проектом бюджета, поскольку информационный отчёт «О приоритетных мероприятиях, включаемых в проект государственного бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы» стал публично доступен лишь за несколько минут до заседания.
Бите подчеркнул, что министерства не выполнили даже поручение Кабинета министров — сократить расходы на 150 миллионов евро и оптимизировать работу госуправления. «Уровень амбиций по сокращению бюджетных расходов недостаточен», — заявил он. По его словам, до конца не ясно, за счёт чего будут покрыты все потребности бюджета. Государственный внешний долг продолжит расти, а вместе с ним и расходы на его обслуживание. Несокращение разрыва между доходами и расходами бюджета в ближайшие годы, по мнению Бите, приведет к очень тяжелым последствиям для общества.
Напомним, что в конце августа правительство, поддержало сокращение расходов на 171 миллион евро в бюджете 2026 года. Одновременно в проекте бюджета предусмотрено дополнительное финансирование в размере 565,5 миллиона евро на приоритеты правительства — безопасность, поддержку семей с детьми и образование. Согласно отчёту Минфина:
- на безопасность направят 320,3 млн евро,
- на образование — 45 млн евро,
- на поддержку семей с детьми — 94,8 млн евро,
- на другие мероприятия — ещё 105,4 млн евро.
Основная часть этого финансирования должна быть обеспечена за счёт сокращения государственных расходов.