"Министерства даже не выполнили поручение Кабмина": работодатели требуют продолжить сокращение бюджетных расходов

Бите подчеркнул, что министерства не выполнили даже поручение Кабинета министров — сократить расходы на 150 миллионов евро и оптимизировать работу госуправления. «Уровень амбиций по сокращению бюджетных расходов недостаточен», — заявил он. По его словам, до конца не ясно, за счёт чего будут покрыты все потребности бюджета. Государственный внешний долг продолжит расти, а вместе с ним и расходы на его обслуживание. Несокращение разрыва между доходами и расходами бюджета в ближайшие годы, по мнению Бите, приведет к очень тяжелым последствиям для общества.