Популярному блогеру не нужны наши деньги? Как Латвия сэкономила 30 000 евро
Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что Латвия не заплатит американскому инфлюенсеру IShowSpeed за визит в Ригу, поскольку ни он, ни его представители не запрашивали финансирование, а договор так и не был заключен.
Ранее планировалось, что американскому инфлюэнсеру IShowSpeed (настоящее имя — Дарен Джейсон Уоткинс) за тур по Эстонии, Латвии и Литве каждая из балтийских стран заплатит по 30 000 евро. Однако в четверг Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA), которое организовало пребывание IShowSpeed в Риге, проинформировало, что визит стримера обошелся Латвии в 822 евро. В эту сумму включены расходы на аренду генератора и транспортные услуги, сообщили в LIAA.
Это подтвердил и министр экономики Виктор Валайнис, подчеркнув, что 822 евро — это расходы LIAA на организацию визита, а не сумма, заплаченная интернет-деятелю, сообщает LSM+.
Отвечая на вопрос, почему не была заплачена запланированная сумма, LIAA сообщило, что в ходе первоначальных переговоров между балтийскими странами предполагалось, что каждая из них может солидарно покрыть связанные с визитом IShowSpeed технические расходы в размере 30 000 евро, однако стороны не договорились о содержании, объёме и стоимости услуг исполнителя, поэтому закупка не была проведена и договор не заключили. Валайнис же сообщил: «В данном случае конкретный человек вообще ничего не получит. Эти деньги — это расходы LIAA. Просто конкретный человек и его представители не обратились ни к одной из стран за той поддержкой, о которой шла речь. (...) Я думаю, учитывая его подход, это что-то новое для всех.
Возможно, ему просто важнее другие вещи.
Есть процедура, по которой можно заключать такие договоры. Мы предварительно договорились, как все три балтийские страны могли бы заплатить. Но с другой стороны — то есть со стороны инфлюенсера — дальнейших действий, чтобы эти обязательства были для выполнены, не последовало».
Министр отметил, что ситуация, в которой Латвия могла бы заплатить стримеру, просто не наступила. «В данный момент можем с уверенностью сказать, что и не будет заплачено», — сказал Валайнис. На вопрос, ждет ли IShowSpeed от Латвии деньги за визит в Ригу, Валайнис сказал: «Они не запрашивали, очевидно, им это, видимо, не актуально. Мне сложно комментировать».