Вы будете удивлены, узнав, во сколько Латвии обошелся нашумевший визит блогера IShowSpeed
Визит интернет-знаменитости IShowSpeed в Латвию стоил всего 822 евро, сообщает Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA). В эту сумму вошли расходы на аренду генератора и транспортные услуги.
Ранее планировалось, что каждая из стран Балтии в рамках европейского тура IShowSpeed заплатит по 30 000 евро. Отвечая на вопрос, почему в итоге не была выплачена изначально запланированная сумма, LIAA пояснило: в первых переговорах между странами Балтии рассматривался вариант, что каждая из них солидарно покроет технические расходы, связанные с визитом IShowSpeed, в размере 30 000 евро. Однако стороны не договорились о содержании, объеме и стоимости услуг исполнителя, поэтому закупка не была проведена и договор не был заключен.
Ранее сообщалось, что, учитывая влияние IShowSpeed и его потенциал привлечь глобальную аудиторию, представители LIAA связались с командой инфлюенсера, чтобы использовать этот визит как возможность для продвижения международной узнаваемости Латвии. Из-за большого числа подписчиков страны Балтии совместно договорились использовать визит IShowSpeed для популяризации Балтии как туристического направления, распределив расходы по 30 000 евро с каждой стороны.
IShowSpeed знакомится с Латвией и встречается с поклонниками (15.07.2025)
Латвию посетил один из самых популярных стримеров в мире — IShowSpeed (настоящее имя Даррен Джейсон Уоткинс).
Даррен Джейсон Уоткинс, более известный как IShowSpeed или просто Speed, — американский автор контента на YouTube, интернет-персона и стример с глобальной аудиторией. Одно из направлений его деятельности — демонстрация путешествий, которые он освещает в прямых эфирах, общаясь с миллионами зрителей в реальном времени. Его аудитория составляет более 40 миллионов на YouTube и 37 миллионов в Instagram.