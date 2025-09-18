Вы будете удивлены, узнав, во сколько Латвии обошелся нашумевший визит блогера IShowSpeed

Ранее планировалось, что каждая из стран Балтии в рамках европейского тура IShowSpeed заплатит по 30 000 евро. Отвечая на вопрос, почему в итоге не была выплачена изначально запланированная сумма, LIAA пояснило: в первых переговорах между странами Балтии рассматривался вариант, что каждая из них солидарно покроет технические расходы, связанные с визитом IShowSpeed, в размере 30 000 евро. Однако стороны не договорились о содержании, объеме и стоимости услуг исполнителя, поэтому закупка не была проведена и договор не был заключен.