Уже 20 лет печи и камины Tulikivi являются частью латвийских домов и семейных историй. Рука об руку, два десятилетия вместе с вами мы создаем тепло и уют

Уникальные свойства природного материала.

Талькомагнезит, в народе называемый мыльный камень или просто «камень Tulikivi», добывается в финском городе Юкка. Высокая плотность, теплопроводность и удельный вес, а также большое содержание магнезита делают камень особенно устойчивым к перепадам температур. Эти физико-химические свойства делают печь особенно эффективным носителем тепла. По сравнению с обычными каминами, печь Tulikivi из натурального мыльного камня способна аккумулировать в несколько раз большее количество энергии. Соответственно, чем больше масса печи, тем большую площадь дома она способна обогреть и тем дольше сохранять тепло.