Уже 20 лет печи и камины Tulikivi являются частью латвийских домов и семейных историй. Рука об руку, два десятилетия вместе с вами мы создаем тепло и уют
В честь этого события приглашаем Вас 26 и 27 сентября посетить наш салон по адресу Рига, Латгалес 140.
В дружеской атмосфере мы расскажем о печах и новинках, поделимся профессиональными секретами. Вы сможете пообщаться со специалистами и печниками. Приходите — поговорим о лучших и наиболее эффективных решениях именно для Вашего дома!
В эти дни Вас ждут самые выгодные цены на печи, камины и банные печи.
Кратко о том, почему камины-печи Tulikivi — это лучшее тепло для Вашего дома:
6 причин, по которым Вы больше не захотите отапливать свой дом ничем, кроме Tulikivi. Так же, как это делают более 300 000 счастливых домохозяйств во всём мире.
Уникальные свойства природного материала.
Талькомагнезит, в народе называемый мыльный камень или просто «камень Tulikivi», добывается в финском городе Юкка. Высокая плотность, теплопроводность и удельный вес, а также большое содержание магнезита делают камень особенно устойчивым к перепадам температур. Эти физико-химические свойства делают печь особенно эффективным носителем тепла. По сравнению с обычными каминами, печь Tulikivi из натурального мыльного камня способна аккумулировать в несколько раз большее количество энергии. Соответственно, чем больше масса печи, тем большую площадь дома она способна обогреть и тем дольше сохранять тепло.
Экологичное тепло.
Печь Tulikivi не сжигает кислород в воздухе, он не становится сухим и спертым, а сохраняется свежим. При этом в воздухе не поднимается пыль, что особенно важно для людей, склонных к аллергии. Тепло лучистое и мягкое, оно распределяется равномерно: 2–3 часов нагрева достаточно для теплоотдачи до 48 часов.
Выбросы продуктов сгорания минимальны и соответствуют самым строгим европейским стандартам.
Независимость и надёжность.
В условиях роста цен на газ и электричество - Tulikivi экономически наиболее выгодный источник тепла. Аккумулирующая печь работает независимо от погоды и перебоев в подаче электроэнергии. Это обеспечивает идеально выгодное сочетание: минимальный расход дров при максимальном получаемом тепле. Благодаря запатентованной технологии горения и конструкции дымовых каналов коэффициент полезного действия достигает 90%. Для растопки достаточно всего нескольких охапок дров.
В то же время это прекрасная альтернатива, которая позволяет существенно снизить расходы на основное отопление.
Традиция. Образ жизни. Атмосфера.
Tulikivi – это символ уюта и настоящих семейных ценностей. Часть наследия, которое достанется Вашим внукам. Вместе с бабушкиными рецептами, которые так легко, быстро и вкусно можно приготовить в печи. Тепло печи можно и нужно использовать максимально: для приготовления здоровой пищи в каминной топке или духовке. Tulikivi — это выгодная долгосрочная инвестиция в будущее, ведь срок службы печи не ограничен.
Дизайн.
Эффектный и лаконичный одновременно — подходит к любому интерьеру, от классического до современного. Эстетические качества мыльного камня настолько высоки, что исторически он использовался для украшения фасадов красивейших зданий северных столиц. Новейшие модели Tulikivi выделяются увеличеными стеклянными дверцами — чтобы наблюдать игру огня было ещё приятнее, а двойное стекло делает их более безопасными для детей.
Разнообразие обработки камня и возможность самому комбинировать конфигурацию печи. Для поверхностей можно выбрать 4 выразительных варианта дизайна: от классически гладких до графично-структурированных. Всего в модельном ряду бренда — более 100 моделей.
Высокая скандинавская культура сервиса.
Официальное представительство Tulikivi в Латвии — SIA Akmens Krāsnis — предоставляет своим клиентам полный спектр услуг: от помощи в выборе оптимальной модели печи для Вашего дома и бесплатной консультации на объекте до установки, которая включена в цену печи. Дополнительно компания может предложить сопутствующие услуги: от демонтажа старого камина до строительства дымохода и подготовки места для установки новой печи.
Рига, Латгалес 140
т. 26781055