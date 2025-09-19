В Зиепниеккалнсе наркоман лежал прямо на проезжей части: автомобилисты сделали "живой щит", чтобы спасти жизнь парню

Полицейские обучены выезжать на вызовы, где присутствуют люди под влиянием наркотиков. Сотрудники действуют по алгоритмам, и главное — понять, можно ли установить с человеком контакт. Если нет — вызываются медики, которые приводят человека в сознание, как это произошло в Зиепниеккалнсе. После введённых врачами препаратов молодой человек пришёл в себя и стал нормально разговаривать. «Если человек контактный, не агрессивен, мы сами проводим осмотр. По возможности просим в автомобиле изъять все шприцы. В большинстве случаев люди сотрудничают, но есть и такие, кто утверждает, что у них ничего нет. Тогда нам приходится проводить досмотр, но делать это осторожно. К сожалению, всё чаще встречаются случаи, когда наркоманы не надевают колпачки на шприцы. Бывают случаи, когда сотрудники наталкиваются на них», - продолжает инспектор.