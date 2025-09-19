В Зиепниеккалнсе наркоман лежал прямо на проезжей части: автомобилисты сделали "живой щит", чтобы спасти жизнь парню
В Риге, в Зиепниеккалнсе, наркоман в темноте чуть не попал под колёса проезжающих автомобилей. Неравнодушные водители остановились и вызвали медиков, но до приезда оперативных служб человекa пришлось удерживать и присматривать за ним.
Необычная картина не оставила равнодушными компанию молодых людей, ехавших по улице Баускас, и ещё одного водителя в Зиепниеккалнсе. Люди остановились, чтобы понять, всё ли в порядке с молодым человеком, но сразу стало ясно, что лежащий на земле находится под наркотиками. Он дремал на дороге под звуки музыки. Чтобы в темноте другие автомобилисты заметили человека, оба остановившихся автомобиля оградили участок, где лежал мужчина, сообщает «Degpunktā». Парень мог простоять на ногах не более полуминуты и снова падал.
Правоохранители напоминают, что, увидев человека под воздействием наркотиков, в первую очередь нужно позаботиться о собственной безопасности. Следует звонить по единому номеру экстренных служб 112, и диспетчер направит на место полицию или медиков.
«Я бы посоветовал не приближаться к такому человеку, потому что под действием наркотиков всё может случиться. Они иногда нападают, нападают и на нас, полицейских», - сказал инспектор Эдгар Бирнбаумс.
Очевидцы в Зиепниеккалнсе также столкнулись с непредсказуемым поведением наркомана. Пока ждали медиков, мужчине стало плохо, но вскоре он пришёл в себя и поднялся — едва не бросившись прямо под колёса стоявших машин.
Полицейские обучены выезжать на вызовы, где присутствуют люди под влиянием наркотиков. Сотрудники действуют по алгоритмам, и главное — понять, можно ли установить с человеком контакт. Если нет — вызываются медики, которые приводят человека в сознание, как это произошло в Зиепниеккалнсе. После введённых врачами препаратов молодой человек пришёл в себя и стал нормально разговаривать. «Если человек контактный, не агрессивен, мы сами проводим осмотр. По возможности просим в автомобиле изъять все шприцы. В большинстве случаев люди сотрудничают, но есть и такие, кто утверждает, что у них ничего нет. Тогда нам приходится проводить досмотр, но делать это осторожно. К сожалению, всё чаще встречаются случаи, когда наркоманы не надевают колпачки на шприцы. Бывают случаи, когда сотрудники наталкиваются на них», - продолжает инспектор.
В повседневной работе полицейские переживали немало напряжённых моментов. Стоит учитывать, что защитные средства, имеющиеся у полиции, не всегда действуют на людей под воздействием наркотиков. «Я стараюсь при малейших признаках агрессии надевать наручники, чтобы человек не мог причинить вред себе, мне или попытаться напасть на кого-то ещё. Конечно, есть и электрошокер, который не всегда действует на наркоманов», - сказал Бирнбаумс.
Бывают случаи, от которых у очевидцев глаза лезут на лоб. Человеческая фантазия не знает границ, и, к сожалению, в погоне за следующей дозой используются неординарные решения.