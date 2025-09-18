В Латвии - новый омбудсмен: Сейм утвердил в этой должности Карину Палкову

Палкова ранее указывала, что необходимо пересмотреть задачи и структуру омбудсмена и Бюро омбудсмена. Говоря о приоритетах на новом посту, Палкова заявила, что одна из главных задач — восстановление репутации омбудсмена. Она допустила, что прежний омбудсмен не в полной мере выполнял возложенные на него обязанности, вследствие чего уровень доверия общества был невысоким.