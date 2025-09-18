В Латвии - новый омбудсмен: Сейм утвердил в этой должности Карину Палкову
Сейм утвердил в должности омбудсмена профессора Рижского университета имени Страдиня, адвоката Карину Палкову.
За Палкову проголосовал 71 депутат от коалиционных партий, «Объединенного списка» и Национального объединения. Против нее выступили 15 депутатов, еще двое воздержались. Голоса «против» дали депутаты от партий «Латвия на первом месте» и «За стабильность!».
Палкова была единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность.
Карина Палкова является присяжным адвокатом, специализирующимся в области медицинского права. Кроме того, Палкова занимает должность декана факультета социальных наук Рижского университета имени Страдиня и ведущего исследователя. Она также работает внештатным советником министра здравоохранения по вопросам прав врачей и пациентов.
Ранее она возглавляла Общественный совет при Юрмальской думе, цель которого — содействие развитию неправительственного сектора и гражданского участия в городе.
Палкова ранее указывала, что необходимо пересмотреть задачи и структуру омбудсмена и Бюро омбудсмена. Говоря о приоритетах на новом посту, Палкова заявила, что одна из главных задач — восстановление репутации омбудсмена. Она допустила, что прежний омбудсмен не в полной мере выполнял возложенные на него обязанности, вследствие чего уровень доверия общества был невысоким.
Новый омбудсмен был избран после того, как Сейм в этом году освободил от должности Юриса Янсонса, который сам решил уйти с поста.
Согласно закону, омбудсмен утверждается Сеймом по предложению не менее десяти депутатов, срок его полномочий составляет пять лет.